Идею французского генерала Мишеля Яковлеффа об отправке солдат НАТО сражаться на Украину сочли не соответствующей интересам Парижа. Такое мнение высказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак. Военачальник в эфире телеканала LCI ранее заявил, что в боевых действиях против российских войск должны принять участие военнослужащие альянса.

"Мы будем поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы "земля – воздух". Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории", — предложил Яковлефф.

Флорак счёл такое высказывание удивительным и указал на его неоднозначность. Если Париж отправит на Украину своих солдат, то это подаст миру "недвусмысленный сигнал", написал обозреватель. Он подчеркнул, что конфликт на Украине не касается жителей Франции, и напомнил читателю высказывание Виктора Орбана, что Запад уже выстрелил себе в лёгкие неумелой политикой санкций. По мнению венгерского лидера, попытки давления на Москву продиктованы исключительно идеологией. Французский журналист задал соотечественникам риторический вопрос: хотели бы они добавить к этому участие французских солдат?

"Украина — не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут", — подчеркнул в своём материале эксперт.