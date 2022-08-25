Президент Сербии Вучич предупредил об энергетическом катаклизме в Европе

В ходе пресс-конференции он уточнил, что в Вене бизнес остановят с декабря или января, потому что счета за электричество выросли в четыре раза. Будет ли отключаться электроэнергия в Сербии, Вучич пока не подтвердил, но, заметил президент, власти будут "сражаться каждый день" за энергетическую стабильность. Этому поспособствует и режим ЧС, который ввели 31 марта, он будет действовать ещё чуть более семи месяцев.