НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 августа, 05:12

Президент Сербии Вучич предупредил об энергетическом катаклизме в Европе

Европейские страны в ближайшее время ждёт энергетический катаклизм, ведь они столкнутся с отключениями света. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

В ходе пресс-конференции он уточнил, что в Вене бизнес остановят с декабря или января, потому что счета за электричество выросли в четыре раза. Будет ли отключаться электроэнергия в Сербии, Вучич пока не подтвердил, но, заметил президент, власти будут "сражаться каждый день" за энергетическую стабильность. Этому поспособствует и режим ЧС, который ввели 31 марта, он будет действовать ещё чуть более семи месяцев.

Также сербский лидер подтвердил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о конце периода изобилия и призвал жителей республики сплотиться для решения проблем.

Почти три четверти пабов в Британии могут закрыться из-за цен на свет

Почти три четверти пабов в Британии могут закрыться из-за цен на свет

Ранее Лайф писал, что жители немецкого города Шведта негодуют из-за антироссийской политики. В частности, негативные эмоции горожане проявляют из-за поспешного эмбарго на российскую нефть.

Обложка ©

Сайт президента Сербии

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров