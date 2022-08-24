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24 августа, 11:40

Макрон уверен в завершении периода изобилия в мире

Макрон заявил о завершении периода изобилия и призвал готовиться к последствиям кризисов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о завершении в мире периода изобилия и беспечности. Выступая перед правительством, он призвал министров быть готовыми к любым последствиям.

"То, что мы переживаем, это можно считать концом периода изобилия", — приводит его слова Le Figaro.

Сейчас мир переживает большие потрясения, добавил Макрон. Сбои с водоснабжением, с которыми этим летом столкнулась Франция, а также проблемы с продовольствием, вызванные пандемией, вооружённым конфликтом у ворот Европы и климатическими изменениями, создают необходимость быть готовыми к любому исходу.

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Также Макрон обратил внимание на то, что в случае с последствиями украинского кризиса речь идёт о борьбе за свободу, которая "может потребовать жертв".

Ранее Лайф рассказывал, что Макрона по рейтингу избирательского доверия обогнала премьер Франции Элизабет Борн. Так, в августе сразу 63% респондентов выразили неудовлетворённость деятельностью президента.

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Сайт Елисейского дворца

Артур Лапсаков

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