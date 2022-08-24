Макрон уверен в завершении периода изобилия в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о завершении в мире периода изобилия и беспечности. Выступая перед правительством, он призвал министров быть готовыми к любым последствиям.

"То, что мы переживаем, это можно считать концом периода изобилия", — приводит его слова Le Figaro.

Сейчас мир переживает большие потрясения, добавил Макрон. Сбои с водоснабжением, с которыми этим летом столкнулась Франция, а также проблемы с продовольствием, вызванные пандемией, вооружённым конфликтом у ворот Европы и климатическими изменениями, создают необходимость быть готовыми к любому исходу.

Также Макрон обратил внимание на то, что в случае с последствиями украинского кризиса речь идёт о борьбе за свободу, которая "может потребовать жертв".