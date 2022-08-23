Почти три четверти пабов в Британии могут закрыться из-за цен на свет
MA: Свыше 70% британских пабов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию
Свыше 70% британских пабов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. Об этом говорится в публикации издания The Morning Advertiser.
"Почти три четверти пабов вряд ли переживут зиму, если не будут приняты меры для решения энергетического кризиса. Опрос показал, что более 70% операторов не рассчитывают пережить зиму без вмешательства правительства", — сказано в материале.
По данным СМИ, свыше 65% опрошенных владельцев пабов сообщили, что расходы на коммунальные услуги увеличились более чем на 100%, а 30% респондентов заявили о росте трат на 200%. При этом 80% отметили, что не смогут финансово справиться с такими изменениями. Владельцы пабов призвали британское правительство принять меры, которые помогут пережить кризис. Так, они предлагают снизить НДС и тарифы для бизнеса, а также ограничить цены на энергоносители для предпринимателей.
Ранее Лайф писал, что оператор единой британской энергосистемы, компания National Grid, работает над мерами, которые стимулировали бы клиентов тратить меньше электроэнергии в холодное время года. С конца осени компания готова выплачивать до шести фунтов (семи долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час.
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