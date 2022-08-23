В Роспотребнадзоре заверили, что запах гари в Москве неопасен для здоровья
Появление в Москве дымки и запаха гари из-за лесных пожаров в российских регионах никак не отразится на здоровье москвичей. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора 23 августа.
"Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города", — заявили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также отметили, что зарегистрированные показатели допустимой концентрации вредных веществ ниже предельных значений: по итогам проведения 23 августа внеочередного отбора проб атмосферного воздуха в разных округах Москвы превышений не выявлено. Усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки, уточнили специалисты.
Ранее метеоролог Позднякова рассказала, как долго в Москве будет держаться дымка от пожаров. По словам эксперта, из-за слабого ветра и плотности воздуха пик загрязнения всегда приходится на утренние часы, а с появлением ветра ситуация улучшается.
Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей