В Роспотребнадзоре заверили, что запах гари в Москве неопасен для здоровья

Появление в Москве дымки и запаха гари из-за лесных пожаров в российских регионах никак не отразится на здоровье москвичей. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора 23 августа.

"Появление дымки и запаха гари в столице, связанные с неблагоприятными метеоусловиями и лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сопровождаемые неприятным запахом, не представляют опасности для здоровья жителей города", — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что зарегистрированные показатели допустимой концентрации вредных веществ ниже предельных значений: по итогам проведения 23 августа внеочередного отбора проб атмосферного воздуха в разных округах Москвы превышений не выявлено. Усиленный контроль за загрязнением воздуха в Москве будет продолжен до нормализации обстановки, уточнили специалисты.