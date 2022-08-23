Метеоролог рассказала, как долго в Москве будет держаться дымка от пожаров

Жители Москвы в ближайшие дни по-прежнему будут наблюдать дымку от лесных пожаров, которые вспыхнули в близлежащих регионах в середине августа, но к выходным ситуация должна стабилизироваться. Об этом рассказала в разговоре с телеканалом "360" метеоролог Татьяна Позднякова. При этом столичным властям всё же удалось снизить воздействие от возгораний на ранних этапах.

По словам эксперта, из-за слабого ветра и плотности воздуха пик загрязнения всегда приходится на утренние часы. С появлением ветра ситуация улучшается: примеси частично переносятся в верхние слои атмосферы, объяснила Позднякова.

"В последующие дни ситуация у нас будет сохраняться. Если пожары продолжатся, то во всяком случае до пятницы включительно", — сказала метеоролог.

По её словам, идущий антициклон изменит направление ветра и остановит распространение продуктов горения, но это случится только в выходные. Поступающий с севера и северо-востока воздух должен оказаться более чистым по отношению к тому, которым жители Москвы дышат сейчас, отметила Позднякова.