Apple впервые за три года представит новый iPhone офлайн
Apple проведёт презентацию iPhone 14 в театре Стива Джобса
Презентация линейки смартфонов iPhone 14 состоится 7 сентября в кампусе Apple в Купертино. Это будет первая офлайн-презентация новых устройств с 2019 года, сообщили в пресс-службе корпорации.
Предполагается, что помимо iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max посетители увидят и iPhone 14 mini. Также в ходе программы будет представлена обновлённая линейка Apple Watch. Как пишет портал The Verge, пользователям могут показать целых три новые модели часов.
Ранее Лайф писал, что Apple раскрыла дату презентации iPhone 14. По данным СМИ, в новом дизайне iPhone больше не будет "чёлки". Её заменят маленькое отверстие для датчиков идентификации и "область размером с дырку от дырокола".
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