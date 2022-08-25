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25 августа, 07:02

Apple впервые за три года представит новый iPhone офлайн

Apple проведёт презентацию iPhone 14 в театре Стива Джобса

Презентация линейки смартфонов iPhone 14 состоится 7 сентября в кампусе Apple в Купертино. Это будет первая офлайн-презентация новых устройств с 2019 года, сообщили в пресс-службе корпорации.

Предполагается, что помимо iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max посетители увидят и iPhone 14 mini. Также в ходе программы будет представлена обновлённая линейка Apple Watch. Как пишет портал The Verge, пользователям могут показать целых три новые модели часов.

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Ранее Лайф писал, что Apple раскрыла дату презентации iPhone 14. По данным СМИ, в новом дизайне iPhone больше не будет "чёлки". Её заменят маленькое отверстие для датчиков идентификации и "область размером с дырку от дырокола".

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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