Напал в глухой деревне: Неизвестный пытался порезать и задушить члена СПЧ Игоря Каляпина

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин госпитализирован после нападения в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ.

"В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить", — сказано в записи.

Каляпин смог вызвать полицию, и преступника задержали, сейчас ведутся следственные действия. Пострадавший находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга, СПЧ обещает держать ситуацию на контроле.

Как рассказал Каляпин, слова которого приводит РИА "Новости", всё произошло в глухой деревне далеко от Нижнего Новгорода. Злоумышленник представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода и, ничего не объяснив, напал на члена СПЧ.

"Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить, что он добросовестно пытался сделать 15–20 минут, он меня избивал, пытался осколком стекла горло проколоть", — поделился подробностями пострадавший.

Сейчас Каляпин чувствует себя нехорошо. Серьёзных травм он не получил, однако у него подозрение на перелом носа, сотрясение, головокружение и тошнота.