Руководитель полиции Японии покидает должность из-за убийства экс-премьера Абэ

Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил об уходе с должности после убийства бывшего премьера страны Синдзо Абэ в результате покушения. Его слова приводит газета Nikkei .

По словам руководителя, он взял на себя ответственность за то, что спецслужбы не предотвратили теракт.