Руководитель полиции Японии покидает должность из-за убийства экс-премьера Абэ
Nikkei: Глава японской полиции подал в отставку после убийства экс-премьера Абэ
Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура объявил об уходе с должности после убийства бывшего премьера страны Синдзо Абэ в результате покушения. Его слова приводит газета Nikkei.
"Я подал заявление об отставке", — заявил Накамура.
По словам руководителя, он взял на себя ответственность за то, что спецслужбы не предотвратили теракт.
Лайф напоминает, что 8 июля стало известно, что на бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли: Абэ скончался. Напавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.