Airbus A320 с загоревшимся в воздухе двигателем успешно сел в Мексике

Самолёт Airbus A320 мексиканского авиаперевозчика VivaAerobus совершил экстренную посадку после того, как один из двигателей загорелся прямо в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила пресс-служба авиакомпании в "Твиттере".

Самолёт Airbus A320 с горящим двигателем в небе над Мексикой. Видео © Twitter / kimbertothelee

"Вчера, 23 августа 2022 г., в 22:03 вылетел один из наших самолётов с регистрационным номером XA-VAJ, выполнявший рейс VB518 по маршруту Гвадалахара – Лос-Анджелес. Через несколько минут во время полёта возникла неисправность, связанная с двигателем номер два, в результате чего из-за трения о металл выскочили искры", — говорится в сообщении.

Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета, и через 42 минуты воздушное судно успешно приземлилось. По данным авиаперевозчика, управление самолётом на протяжении всего полёта поддерживалось согласно установленным изготовителем процедурам. К тому же экипаж вовремя обратил внимание на возникшую проблему и "предоставил пассажирам профессиональное обслуживание, в котором они и нуждались". Людей разместили в гостинице, и утром 24 августа они улетели в пункт назначения на другом борте. Однако сами пассажиры не до конца согласились с правильными действиями экипажа.

"VivaAerobus справилась с этой ситуацией отвратительно. Никакой коммуникации экипажа с пассажирами, а мы думали, что вот-вот умрём!" — написала пассажирка рейса Кимберли Гарсия в "Твиттере".