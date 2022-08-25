В Великобритании назвали пять прогнозов по развитию ситуации на Украине

Военный обозреватель британской газеты The Guardian Дэн Саббаг привёл пять сценариев возможного развития событий на Украине в ближайшие полгода.

Согласно первому варианту, спецоперация России затянется ещё минимум на год, однако уже не будет такой интенсивной. При этом ни о каких переговорах между Москвой и Киевом в ближайшие шесть месяцев речи не идёт. Второй сценарий подразумевает отказ украинских властей от контрнаступления из-за отсутствия эффективных средств. Третий вариант указывает на то, что Россия продолжит прорываться вперёд, но больше внимания будет уделять уже взятым под контроль территориям.

Четвёртый вариант предполагает новый виток кризиса с беженцами из-за наступления зимы. При этом, по словам Саббага, Москва рассматривает зиму как дополнительную возможность заключить мир с Киевом на своих условиях.

А пятый возможный сценарий подразумевает решение Запада по поводу Украины. Дальнейшее развитие событий зависит от того, хочет ли он, чтобы Украина победила или только держалась. На сегодняшний день, указал журналист, западные страны не покрывают потребностей Киева.