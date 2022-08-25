Итальянский туроператор остался почти без дохода из-за отсутствия российских туристов

Туристический оператор с юга Италии Suditaliahotels потерпел огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщил коммерческий директор компании Саверио Презутти в беседе с РИА "Новости".

"Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объём составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч", — рассказал директор.

По словам Презутти, если раньше были прямые рейсы до Неаполя, то теперь добраться до города из России можно только через Стамбул или Дубай. Поэтому на Искью, Капри или в Сорренто приезжают только те, кто знает регион, однако их очень мало. Так, если раньше было около 600 туристов, то сейчас на Искью находятся лишь десяток клиентов.

Кроме того, новые времена повлияли и на отдых россиян. Раньше они путешествовали по всему региону, бывали в Неаполе, записывались на экскурсии, то теперь в большинстве случаев остаются в гостиницах, предпочитая не показываться на виду. Презутти отметил, что из-за падения потока российских туристов убытки терпят не только отели, но и рестораны, водители, экскурсоводы.

"Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счёт других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои", — подчеркнул он.