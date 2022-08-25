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25 августа, 06:18

Итальянский туроператор остался почти без дохода из-за отсутствия российских туристов

Итальянская турфирма Suditaliahotels потеряла 90% оборота из-за отсутствия россиян

Туристический оператор с юга Италии Suditaliahotels потерпел огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщил коммерческий директор компании Саверио Презутти в беседе с РИА "Новости".

"Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объём составлял 8 миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч", — рассказал директор.

По словам Презутти, если раньше были прямые рейсы до Неаполя, то теперь добраться до города из России можно только через Стамбул или Дубай. Поэтому на Искью, Капри или в Сорренто приезжают только те, кто знает регион, однако их очень мало. Так, если раньше было около 600 туристов, то сейчас на Искью находятся лишь десяток клиентов.

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Кроме того, новые времена повлияли и на отдых россиян. Раньше они путешествовали по всему региону, бывали в Неаполе, записывались на экскурсии, то теперь в большинстве случаев остаются в гостиницах, предпочитая не показываться на виду. Презутти отметил, что из-за падения потока российских туристов убытки терпят не только отели, но и рестораны, водители, экскурсоводы.

"Сейчас это просто отдых. Они остаются на пляже. Мы с трудом восполним эти потери за счёт других стран. Мы пытаемся привлекать и голландцев, и финнов. Но те россияне, которые сюда добираются, — это настоящие герои", — подчеркнул он.

Ранее на нехватку российских туристов пожаловались отели на Маврикии и Кипре. Директор по продажам одного из отелей Наташа Веббер отметила, что доезжающие в нынешнее время путешественники из РФ чаще всего покупают билеты в последнюю минуту. А всё из-за нестабильной ситуации в России и быстро меняющегося курса валют.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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