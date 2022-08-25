На Ставрополье нашли живым пилота упавшего вертолёта Ми-2
Спасатели обнаружили живым пилота упавшего в Ставропольском крае вертолёта Ми-2. Об этом сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.
"Один пилот обнаружен, с ним всё хорошо", — приводит сообщение ТАСС.
Госпитализация члену экипажа винтокрылого судна не потребовалась.
Напомним, информация о крушении вертолёта Ми-2 на Ставрополье появилась вечером 24 августа. Он упал на территории фермы и загорелся. Причиной крушения вертолёта Ми-2 стали неблагоприятные погодные условия. Предположительно, оба пилота сбежали.
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