На Ставрополье нашли живым пилота упавшего вертолёта Ми-2

Спасатели обнаружили живым пилота упавшего в Ставропольском крае вертолёта Ми-2. Об этом сообщили в пресс-службе Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

"Один пилот обнаружен, с ним всё хорошо", — приводит сообщение ТАСС.

Госпитализация члену экипажа винтокрылого судна не потребовалась.