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25 августа, 09:14

Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл первый телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу довёл до собеседника оценки действий ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции. Также была отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации.

В Запорожье предупредили о последствиях ударов ВСУ по АЭС

В Запорожье предупредили о последствиях ударов ВСУ по АЭС

Ранее Лайф сообщал, что "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. В ходе встречи было подтверждено, что Москва разделяет нацеленность главы организации Рафаэля Гросси на проведение миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, а также готова оказать любую поддержку, включая логистическую.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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