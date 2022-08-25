Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Ранее Лайф сообщал, что "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. В ходе встречи было подтверждено, что Москва разделяет нацеленность главы организации Рафаэля Гросси на проведение миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, а также готова оказать любую поддержку, включая логистическую.