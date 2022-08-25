Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл первый телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу довёл до собеседника оценки действий ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции. Также была отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам организации.
Ранее Лайф сообщал, что "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. В ходе встречи было подтверждено, что Москва разделяет нацеленность главы организации Рафаэля Гросси на проведение миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, а также готова оказать любую поддержку, включая логистическую.