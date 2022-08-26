Французы раскрыли, чем Макрон вызвал недоверие Путина

Политика президента Франции Эмманюэля Макрона противоречит его же словам о "смерти мозга" НАТО, и это вызывает недоверие российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал обозреватель Boulevard Voltaire Николя Готье. По мнению аналитика, необходим посредник, чтобы положить конец конфликту на Украине.

"Но для этого нужна достойная дипломатия. Эмманюэль Макрон далёк от этого", — отметил Готье.

Публицист подчёркивает, что вместо урегулирования конфликта Макрон оказывает Киеву военную помощь. До этого он заявил, что российская спецоперация произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определённости.

"Поставив диагноз "смерть мозга НАТО", он теперь одобряет все решения этой организации под американским руководством. Мне возразят, что при этом он упорно поддерживает связи с Владимиром Путиным, что делает ему честь. Но прислушивается ли российский лидер к голосу Франции? Это большой вопрос", — говорится в статье.