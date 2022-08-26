Китайский производитель передумал сотрудничать с УАЗом

Китайский автоконцерн Chery решил отказаться от идеи выпускать автомобили на площадке Ульяновского автозавода, который входит в группу "Соллерс авто". Как рассказали "Ведомостям" источники, знакомые с ситуацией, произошло это из-за того, что в начале июня УАЗ попал в санкционный список ЕС.

Издание пишет, что Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке "Соллерса". Правда, пока не ясно, как в таком случае концерн будет получать господдержку. Специнвестконтракты на рынке уже подписаны и менять основного исполнителя по ним нельзя. Другой источник допустил, что китайская компания может занять площадку какого-либо из западных автопроизводителей. Правда собеседнику пока не известно, о каком активе идёт речь.

Издание также допускает вариант, что Chery выйдет на российский рынок не под основным брендом. Так, у холдинга есть суббренды Exeed, Omoda и Jetour. Последние две в России представлены не были.