Океанолог объяснила, опасны ли напугавшие туристов в Сочи медузы

Обнаруженные на побережье Чёрного моря огромные, почти полуметровые медузы не опасны для человека. С ними некомфортно купаться, но паниковать всё же не стоит, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории донной фауны Института океанологии РАН Тина Молодцова. Она отметила, что напугавшие туристов 40-сантиметровые купола — это ещё не предел, они могут быть и больше. Нужно беречь слизистые оболочки от контактов с ними.

"Если попадает по губам, глазам, чувствительным частям тела — то да, [может быть раздражение]. Если [трогать руками] — реакция организма индивидуальна. Когда вы плывёте среди медуз, это некомфортно, но сильно стрекающих в Чёрном море нет", — рассказала Молодцова телеканалу "360".

Узнать корнерота можно не только по размеру, но и по его синеватому или фиолетовому цвету. Разветвлённые "щупальца", которые напоминают корни, способны обжечь человека. Степень ядовитости не опасней крапивы, отмечают эксперты. После прикосновения к "щупальцам" неприятные ощущения исчезнут через несколько часов. Место ожога нужно промыть прямо в море. Случаев смерти после знакомства с медузами никогда не фиксировали, но при ухудшении состояния всё же лучше идти к врачу. В Крыму медузы-корнероты встречаются как в Причерноморье, так и в Приазовье.