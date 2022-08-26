Стало известно решение Mercedes-Benz по заводу в Подмосковье

Автопроизводитель Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье, покупателем может стать дилер "Автодом". Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Речь идёт о площадке в подмосковном Есипове, принадлежащей "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус". Как пишет издание, 20% там у СП "Даймлер КамАЗ Рус", а остальное — у головной компании Mercedes-Benz AG. По данным одного из источников газеты, сделка уже на заключительной стадии, покупателем станет российский дилер, но есть некоторые "проблемы с документами" со стороны германской компании.

В российском офисе Mercedes-Benz изданию сообщили, что компания "рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России", "конкретных решений нет". В "Автодоме" отказались от комментариев.

Сергей Удалов из "Автостата" отметил, что сделки по продаже завода, офиса Mercedes и передаче прав дистрибьютора могут быть не связаны друг с другом. По данным источника газеты, компания Mercedes, завод которой запустился только в 2019 году, не вернула вложения, поэтому для концерна имеет смысл сохранить возможность обратного выкупа площадки.