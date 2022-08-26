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26 августа, 00:30

В Раде назвали русофобию единственной возможной политикой для Украины

Депутат Рады Гончаренко: Русофобия — единственная возможная для нас политика

Русофобия стала для Украины единственной возможной политикой — такое мнение высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он посетил Латвию и выступил там на заседании городского совета Риги.

"Украину и Латвию обвиняют в русофобии — но это единственная возможная для нас политика", — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Вместе с тем он считает, что украинская русофобия как политика направлена не на русских как этнос, а на "Российскую империю". Что подразумевает под этим термином, он не уточнил. На фоне этого депутат обвинил Россию в "покорении" Украины в XVIII веке.

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Гончаренко известен своими одиозными поступками и высказываниями. Так, ранее он пригрозил повесить Лукашенко из-за обращения президента Белоруссии к украинцам. А до этого предлагал отправить украинские войска в Косово, чтобы встать на его сторону в случае конфликта с Сербией.

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Telegram-канал Алексея Гончаренко

Андрей Григорьев

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