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26 августа, 00:05

Подсчитаны потери Евросоюза от остановки "Северного потока" на три дня

Аналитик Юшков: Из-за простоя "Северного потока" ЕС не получит 100 млн кубов газа

Страны Евросоюза недополучат около 100 миллионов кубометров газа из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток". Ежесуточно по нему сейчас прокачивается около 33 млн кубометров топлива. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

В интервью "Прайму" он отметил, что, на первый взгляд, такое сокращение может показаться несущественным, ведь всего за сутки одна Германия потребляет в среднем 250 млн кубов газа. Но если приостановка поставок продлится, то ущерб энергобезопасности ЕС будет серьёзным. Цены на газ вырастут.

Ведь нужно учитывать, что в ходе трёхдневной профилактики и тщательного осмотра у "Газпрома" могут возникнуть замечания к техническому состоянию единственной оставшейся в строю турбины. Эксперт напомнил, что ранее в Канаде заявили о готовности передать пять турбин, которые там находятся на ремонте, однако пока не ясно, как это будет оформлено.

"Газпром" ответил Канаде на заявление о судьбе всех турбин для "Северного потока"

"Газпром" ответил Канаде на заявление о судьбе всех турбин для "Северного потока"

"Вот пока турбины там перемещаются, даже, может быть, ремонтируются. Но всё, что касается оформления документов, — нерешённая проблема. И если её не решат, то, наоборот, "Северный поток" остановится, потому что выработает ресурс последняя турбина, которая ещё находится в эксплуатации", — отмечает аналитик.

Как рассказывал Лайф, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятными.

Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — будет остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Bodo Marks

Андрей Григорьев

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