Подсчитаны потери Евросоюза от остановки "Северного потока" на три дня

Страны Евросоюза недополучат около 100 миллионов кубометров газа из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток". Ежесуточно по нему сейчас прокачивается около 33 млн кубометров топлива. Об этом рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

В интервью "Прайму" он отметил, что, на первый взгляд, такое сокращение может показаться несущественным, ведь всего за сутки одна Германия потребляет в среднем 250 млн кубов газа. Но если приостановка поставок продлится, то ущерб энергобезопасности ЕС будет серьёзным. Цены на газ вырастут.

Ведь нужно учитывать, что в ходе трёхдневной профилактики и тщательного осмотра у "Газпрома" могут возникнуть замечания к техническому состоянию единственной оставшейся в строю турбины. Эксперт напомнил, что ранее в Канаде заявили о готовности передать пять турбин, которые там находятся на ремонте, однако пока не ясно, как это будет оформлено.

"Вот пока турбины там перемещаются, даже, может быть, ремонтируются. Но всё, что касается оформления документов, — нерешённая проблема. И если её не решат, то, наоборот, "Северный поток" остановится, потому что выработает ресурс последняя турбина, которая ещё находится в эксплуатации", — отмечает аналитик.