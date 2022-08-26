В Конгрессе США заявили о проблемах с набором в армию
Конгрессмен Лорен Боберт: В США проблемы с набором в армию
В Соединённых Штатах появилась проблема с набором в армию. Об этом заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт. Так она прокомментировала увеличение численности Российской армии.
"Путин подписывает указ об увеличении численности Вооружённых сил России на 137 тысяч человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию", — посетовала Боберт в соцсети Twitter.
Причину таких проблем в США она видит в попытке прививать военнослужащим псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму вместо того, чтобы учить ведению боя.
Как сообщал Лайф, накануне президент России Владимир Путин увеличил численность Вооружённых сил РФ на 137 тысяч — до 2,04 миллиона единиц.
Что же касается американской армии, то газета Washington Examiner ранее писала, что там кадровый голод из-за нежелания американцев служить. По мнению обозревателя, причиной стал провал США в Афганистане.
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