В Конгрессе США заявили о проблемах с набором в армию

В Соединённых Штатах появилась проблема с набором в армию. Об этом заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Лорен Боберт. Так она прокомментировала увеличение численности Российской армии.

"Путин подписывает указ об увеличении численности Вооружённых сил России на 137 тысяч человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию", — посетовала Боберт в соцсети Twitter.

Причину таких проблем в США она видит в попытке прививать военнослужащим псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму вместо того, чтобы учить ведению боя.

Как сообщал Лайф, накануне президент России Владимир Путин увеличил численность Вооружённых сил РФ на 137 тысяч — до 2,04 миллиона единиц.