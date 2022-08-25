Путин увеличил численность ВС РФ

Президент России увеличил численность Вооружённых сил РФ на 137 тысяч — до 2,04 миллиона единиц. Это следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — сказано в тексте документа.

Правительству необходимо выделить Министерству обороны средства из федерального бюджета на выполнение указа, который вступает в силу с 1 января 2023 года.