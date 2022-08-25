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25 августа, 11:54

Путин увеличил численность ВС РФ

Путин увеличил численность ВС РФ до 2,04 миллиона единиц с 1 января 2023 года

Президент России увеличил численность Вооружённых сил РФ на 137 тысяч — до 2,04 миллиона единиц. Это следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — сказано в тексте документа.

Правительству необходимо выделить Министерству обороны средства из федерального бюджета на выполнение указа, который вступает в силу с 1 января 2023 года.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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