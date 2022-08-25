Путин увеличил численность ВС РФ
Путин увеличил численность ВС РФ до 2,04 миллиона единиц с 1 января 2023 года
Президент России увеличил численность Вооружённых сил РФ на 137 тысяч — до 2,04 миллиона единиц. Это следует из указа, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", — сказано в тексте документа.
Правительству необходимо выделить Министерству обороны средства из федерального бюджета на выполнение указа, который вступает в силу с 1 января 2023 года.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине идёт по намеченному плану. Он также уточнил, что замедление темпов наступления в рамках СВО было сознательным решением, чтобы избежать жертв среди гражданских.