Мосэкомониторинг: В Москве увеличится концентрация загрязняющих веществ в воздухе
С 25 по 26 августа в воздухе Москвы вырастет концентрация загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга в телеграм-канале.
"С 18:00 25 августа по 10:00 26 августа ожидаются НМУ 1-й степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днём 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу. А из-за запаха гари Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски на улице.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв