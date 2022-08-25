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25 августа, 11:51

Мосэкомониторинг: В Москве увеличится концентрация загрязняющих веществ в воздухе

С 25 по 26 августа в воздухе Москвы вырастет концентрация загрязняющих веществ. Об этом сообщила пресс-служба Мосэкомониторинга в телеграм-канале.

"С 18:00 25 августа по 10:00 26 августа ожидаются НМУ 1-й степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днём 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре заверили, что запах гари в Москве неопасен для здоровья

В Роспотребнадзоре заверили, что запах гари в Москве неопасен для здоровья

Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу. А из-за запаха гари Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски на улице.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Светлана Оперук
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