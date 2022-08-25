В Подмосковье полыхает лесной пожар, а Оку затянуло смогом
Очевидцы поделились с Лайфом кадрами лесного пожара в районе Балашихи в Подмосковье. По нашим данным, возгорание произошло со стороны опытно-производственного хозяйства "Милет".
Лесной пожар в Подмосковье. Видео © LIFE
Как видно на кадрах, огонь прошёл уже большую площадь по полю, также дым идёт от местной лесополосы. Рядом с пожаром проходит линия электропередачи.
Также очевидцы сняли густой смог над рекой Ока в районе подмосковного села Алпатьево в Луховицком районе. Дымка сюда добралась из Рязанской области, где бушуют лесные пожары.
Смог от пожаров в Рязанской области в Подмосковье. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал, что очевидцы заметили лесной пожар в двадцати километрах от Москвы. Возгорание произошло вблизи села Бисерово в Ногинском районе. Позднее стало известно, что его площадь превышает полтора гектара. Лайф также показывал пожар с дрона.
Кадр из видео LIFE