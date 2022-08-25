"Если меня не станет": Звезда "Дома-2" Кочервей оставила странное сообщение экстрасенсу, который напророчил ей смерть

Внезапная смерть Анастасии Кочервей, прославившейся на популярном проекте "Дом-2", заставила её знакомых переосмыслить последние слова девушки. Оказалось, что та сама предсказала свою кончину.

Со вчерашнего дня фанаты "стройки любви" не могут перестать обсуждать случившееся: тело, найденное в Петербурге, принадлежит Анастасии Кочервей. Появляются всё новые подробности то о личности погибшей, то о её образе жизни. Например, Влад Кадони вспомнил приятельницу с теплотой. А вот экстрасенс Никита Турчин поделился последними словами Анастасии. Он был близким другом девушки и, оказалось, ещё два года назад предсказал подруге смерть. Но та не поверила, всё продолжала работать на износ и стремиться к своей мечте.

Никита Турчин и Анастасия Кочервей. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / n_turchin

Незадолго до трагедии Анастасия переписывалась в соцсетях с Турчиным. В одном из сообщений, отправленных экстрасенсу, Анастасия благодарит друга за успех, сопровождавший её в последние годы. Но сквозь слёзы у девушки вырываются слова, после которых невольно поверишь, что она предчувствовала свою скорую смерть.

Опубликовано пророческое сообщение умершей звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / n_turchin

"Родненький, помнишь, ты завязывал мне красную ленточку? Я загадала купить квартиру. Я долго шла к этому: я никого не видела, я жизни не видела, жизни. Я купила квартиру. Я просто благодарю тебя! Если меня не станет, я просто благодарю тебя за то, что я купила квартиру, дорогой", — Турчин поделился последними словами Анастасии Кочервей.