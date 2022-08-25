6 маленьких деталей, которые запросто испортят даже образ на миллион и выставят вас "дешёвкой"

Чтобы выглядеть дорого, стильно и красиво, мало одной лишь одежды, купленной в бутиках. Даже звёзды шоубиза нередко выставляют себя "дешёвками", потому что забывают обратить внимание на эти маленькие детали. Раскрываем секреты безупречного образа, чтобы ошибок никто не допустил.

1. Слишком яркий макияж губ

Без аккуратного и ровного макияжа вы лишь привлечёте внимание к себе. Фото © Shutterstock

Насмотревшись на Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, девушки и женщины очень часто пытаются повторять макияж губ, как у див: с чётким контуром и порой даже несколькими оттенками помад одновременно. Но вот далеко не у всех получается сделать всё ровно. А поскольку яркие губы мгновенно привлекают внимание, любые ошибки в таком макияже сразу удешевляют образ в целом. Да и не стоит забывать, что знаменитости постоянно пользуются услугами профессиональных визажистов.

2. Некачественные элементы декора

Неровно обрезанные кружева, пластмассовые или потёртые временем пуговицы, много каких-то совершенно никудышных застёжек — всё это не дополняет образ, а сильно дешевит. Да и бывает очень часто, что подобное количество элементов изначально выглядит странно или даже нелепо. Посмотрите на икон стиля: они одеваются лаконично, компенсируя декор на одежде правильными аксессуарами.

3. Неровные швы

Один и самых "кричащих" признаков дешёвой одежды — неровные швы. Когда из них торчат нитки, видно кривые стыки или пропущенные стёжки. Даже если вещь невероятно красивая, эта маленькая деталь расскажет всю правду об изделии, выставив его — и вас — далеко не с лучшей стороны. Поэтому ещё в магазине тщательно проверьте всё, что может попасться на глаза окружающим. А то очень легко обесцените образ.

4. Перебор с румянами

С румянами очень легко переборщить, из-за чего вы будете напоминать спелый помидор. Фото © Shutterstock

Румяна помогают придать лицу здоровый вид, молодят, особенно полезны девушкам с очень бледной фарфоровой кожей. Но с этим продуктом можно очень легко оплошать. Нанося макияж при некачественном освещении дома, например, рискуете выйти на улицу красной помидоркой. Людям будет казаться, что вам за что-то стыдно или же у вас поднялось давление или температура. В общем, лучше пользоваться малым количеством румян или отказаться вовсе, чем переборщить.

5. Вырезы и разрезы

С одной стороны, придать внешнему виду чуточку пикантности и сексуальности достаточно просто. Следует лишь надеть вещь с интересным вырезом или платье с разрезом. Но подвох в том, что с этими элементами одежды очень легко переборщить. В каком-то из случаев вы будете казаться вульгарной. Ещё хуже, если наденете платье с большим количеством непонятных разрезов и вырезов, а оно изменит фигуру до неузнаваемости.

6. Накладные пряди

Неестественность часто ассоциируется с дешёвкой, лучше не рискуйте с накладными прядями. Фото © Shutterstock