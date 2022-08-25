Как подготовить первоклашку к школе: 7 действительно рабочих лайфхаков психолога

День знаний уже совсем скоро. И непонятно, кто волнуется больше: будущие первоклассники или их родители. Последние несколько месяцев, а то и лет, мамы и папы готовились к этому событию… Но, скорее всего, забыли самое главное. Ведь, помимо покупки рюкзака и нужных принадлежностей, есть ещё один момент. В беседе с Лайфом психолог Роман Таланов поделился советами, как правильно подготовить малыша к будущей учёбе психологически.

1. Наладьте режим дня

Примерно за две недели до начала учёбы в школе необходимо наладить режим дня будущего первоклассника. Особенно это важно для детей, которые не ходили в подготовительную группу или детский сад. Ребёнок должен научиться просыпаться в определённое время, быстро завтракать и собираться. Затем можно уделять внимание интеллектуальной подготовке к школе и играм. Обедать и ужинать, а также ложиться спать ребёнок тоже должен учиться строго по часам.

2. Помогите ребёнку адаптироваться к незнакомому коллективу

Чтобы малыш учился преодолевать барьеры в общении, почаще водите его на игровые площадки или в детские игровые комнаты. Фото © Shutterstock

Многие первоклассники испытывают сложности, попадая в совершенно незнакомый коллектив. Очень хорошо, если школа и детский сад находятся рядом и в первый класс вместе с ребёнком идут его друзья из подготовительной группы. Но будут в коллективе и незнакомые дети. Чтобы малыш учился преодолевать барьеры в общении в новой компании, почаще водите его на площадки или в детские игровые. Там чадо будет набираться опыта, общаясь с другими детьми. А самый идеальный вариант подготовки — водить сына или дочь перед первым классом в школьный лагерь.

3. Создайте правильный эмоциональный настрой

Ребёнку нужно объяснить и показать, что учёба в школе интересна и нужна ему самому, а не родителям. Для этого можно мотивировать, хвалить за успехи и не ругать за ошибки. У многих первоклассников не сразу получается хорошо учиться по всем предметам, но это не означает, что ребёнка надо в этом упрекать. Напротив, угрозы и крики только отвернут его от учёбы, напугают. Первоклашка замкнётся и свыкнется с ролью "вечного двоечника". Научиться правильно относиться к успехам и неудачам чада надо ещё до того, как ребёнок пойдёт в первый класс. Это очень важный момент при подготовке к школе.

4. Убедите чадо в важности школьных занятий

В подготовку к школе входит помощь ребёнку сформировать ответственность и установку на учёбу. Фото © Shutterstock

Уроки в школе должны восприниматься ребёнком как важное и ответственное дело. Такому отношению стоит учить ещё до поступления в первый класс, то есть формировать у малыша ответственность и установку на учёбу. Часто сами родители обесценивают школьные знания, основываясь на личном опыте. Но, какие бы уроки взрослые ни извлекали из собственной учёбы, это их опыт. А ребёнку предстоит самостоятельно учиться, поэтому настраивать его на обесценивание каких-то из школьных предметов не стоит.

5. Познакомьте ребёнка с учителем и школой

В подготовку к школе входит и следующий немаловажный этап. Оптимальный вариант — познакомить ребёнка с учителем и местом его будущей учёбы ещё до 1 сентября. Это легко устроить, записав чадо на подготовительные занятия. Замечательно, если их ведёт та же учительница, которая потом примет малыша в первый класс. Тогда ребёнок успеет привыкнуть к педагогу, а его адаптация в школе пройдёт легче и быстрее.

6. Следите за состоянием первоклашки по утрам

Школа не должна стать для ребёнка испытанием или "курсом по выживанию". Фото © Shutterstock

Школа не должна стать для ребёнка испытанием или "курсом по выживанию". Всегда обращайте внимание на то, в каком состоянии находится ваше чадо утром. Ни в коем случае не отпускайте его на занятия голодным или с плохим самочувствием. Ведь в этом случае школа начнёт ассоциироваться у сына или дочери с негативными ощущениями и большого желания учиться не возникнет.

7. Не пытайтесь заранее освоить с ребёнком школьную программу