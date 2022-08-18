10 способов признаться парню, что он у тебя первый

"Чем раньше скажешь, тем лучше. У меня был подобный опыт с девушкой, с которой я встречался, и я был счастлив, что она призналась в том, что девственница, потому что это изменило мой подход к близости. Особенно в связи с тем, что она не из тех, кто становится инициатором секса. Я бы просто сказал так, как есть. К сожалению, не существует неловкого способа сказать об этом. Но обязательно скажи ему, что ты открыта к сексу", — jjllhh92.

"Я бы подождал, пока в вашем общении не появится сексуальный подтекст или пока ты не почувствуешь, что всё идёт к интимной близости. Это необязательно должно быть большое объяснение, просто комментарий типа "полегче, это мой первый раз", — montukyfriedchicken.

"Во-первых, я бы не стал на этом зацикливаться. Я 30-летний парень и не могу представить мужчину, которого оттолкнёт тот факт, что ты девственница. Наоборот, это заставило бы меня чувствовать себя ВЕЛИКОЛЕПНО, потому что ты готова отдать мне свою честь. А ещё... Нет никаких бывших любовников, с которыми мне нужно было бы "соревноваться" 😅 Я бы рекомендовал упомянуть о том, что ты девственница, когда покажется, что страсти накаляются. Если бы я был на месте парня, такое признание было бы главным усилителем настроения", — Classic_Overthinker.

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"Просто скажи ему. Предложи сыграть в глупую игру, например, "расскажи мне о себе что-нибудь, во что я не поверю". Тогда он будет действовать в твоём темпе. Если ты не расскажешь, он, вероятно, подумает, что ты играешь в недотрогу или что-то ещё. Откровенность спасёт вас обоих от многих неудобств", — [deleted].

"Просто скажи ему, что ты девственница. Если он спросит, хранишь ли ты себя до брака, ответь "нет". И позволь природе взять всё под свой контроль, в конце концов ты перестанешь быть девственницей", — mhalltltotbar.

"Не торопись и найди подходящего парня, который действительно что-то для тебя сделает. Не говори ни одному мужику, что ты девственница, потому что есть такие отморозки, которые захотят тебя просто как достижение. Найди того, которому сможешь доверять и который заведёт тебя. Попроси его быть нежным", — JudgeLocke.

"Тебе, наверное, не о чем беспокоиться, так что просто скажи ему. Никого старше 21 года не волнует, девственница ли ты. Этот вопрос больше занимает школьников да студентов. У взрослых слишком много забот и мало времени на раздумья о том, что не имеет большого значения", — chestyCough94.

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"Пожалуйста, предупреди парня, что ты девственница, прежде чем сделать следующий шаг к сексуальным отношениям. Если тебе немного неловко обсуждать это с возлюбленным, выпей немного для смелости и скажи ему. Если парень, с которым ты хочешь переспать, порядочный человек, он позаботится о том, чтобы первый раз стал для тебя самым запоминающимся. Если парень, с которым ты встречаешься, придурок, тогда оставь его и ищи того, который отнесётся к тебе с уважением", — London-throwaways.

"Я парень, мне 35, и ещё месяц назад я был девственником. Моя девушка знала об этом и сделала всё, что могла, чтобы это был особенный момент для меня. В то же время она волновалась, что я буду ненавидеть тот факт, что она не девственница (ей 34). Но в действительности это не имело значения для меня вообще. Я хочу сказать, что люди будут неуверены во многих вещах, которые совершенно не беспокоят их партнёров. Это нормально, просто не позволяйте таким мыслям мешать вам наслаждаться жизнью", — potatoshviii.