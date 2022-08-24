7 диких вещей, которые родители находили в комнатах детей и сразу записывались к психологу

"Когда сыну было три года, как-то раз я открыла его блокнот, а там... старая банановая кожура. В тот момент мы как раз боролись с нашествием плодовых мушек и долго не могли понять, откуда они вообще берутся. Загадка был решена в тот момент, когда десятки мелких гадов вылетели мне в лицо. Отвратительно", — ariesxprincessx97.

"Когда дочь была на первом курсе университета, мы с её отцом приехали к ней в общежитие, чтобы помочь с переездом. В процессе я нашла полароидные фотографии дочери во время секса", — briar_ros3.

"Я нашла дневник сына за тот период, когда ему было девять лет. В нём он записал, что несколько раз слышал, как я и мой тогдашний парень занимались сексом. Я чуть от стыда не умерла, когда читала. В своё оправдание: я не рылась у сына в комнате — он сам выкинул дневник", — BadBunnyFooFoo.

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"Старый дешёвый револьвер. Напугал меня до чёртиков. Я была в ужасе от мыслей, для чего его использовали и зачем он понадобился моему подростку. Это был единственный раз, когда я рассказала ему, что рылась в его вещах и подумывала о том, чтобы обратиться в полицию. Он был в ужасе. Плакал и умолял меня отдать револьвер, чтобы он мог вернуть его владельцу. Говорил, что у него будут большие проблемы, если он его не вернёт. В итоге я отдала ему револьвер. Эмоционально ужасный день. Потом мы никогда не говорили об этом. <...> Это было лет 12 назад. До сих пор не знаю, что это вообще было и что стало с оружием потом", — goody-goody.

"Когда сыну было 6 лет, я зашла в его комнату и нашла живого голубя, которого он держал в качестве домашнего питомца. Сын очень грустил, когда я выпустила птицу на улицу", — Haris_662.

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"Бутылки, полные мочи. Очевидно, ванная комната по соседству — это сли-и-ишком далеко", — theflyinghillbilly.