7 диких вещей, которые родители находили в комнатах детей и сразу записывались к психологу
Некоторые родители не прочь порыться в вещах детей. Помимо очевидных этических вопросов, есть и другие проблемы. Иногда за прикрытыми дверями можно найти такое, что потом — прямая дорога к психологу.
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"Когда сыну было три года, как-то раз я открыла его блокнот, а там... старая банановая кожура. В тот момент мы как раз боролись с нашествием плодовых мушек и долго не могли понять, откуда они вообще берутся.
Загадка был решена в тот момент, когда десятки мелких гадов вылетели мне в лицо. Отвратительно", — ariesxprincessx97.
"Когда дочь была на первом курсе университета, мы с её отцом приехали к ней в общежитие, чтобы помочь с переездом. В процессе я нашла полароидные фотографии дочери во время секса", — briar_ros3.
"Я нашла дневник сына за тот период, когда ему было девять лет. В нём он записал, что несколько раз слышал, как я и мой тогдашний парень занимались сексом. Я чуть от стыда не умерла, когда читала.
В своё оправдание: я не рылась у сына в комнате — он сам выкинул дневник", — BadBunnyFooFoo.
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"Старый дешёвый револьвер. Напугал меня до чёртиков.
Я была в ужасе от мыслей, для чего его использовали и зачем он понадобился моему подростку. Это был единственный раз, когда я рассказала ему, что рылась в его вещах и подумывала о том, чтобы обратиться в полицию. Он был в ужасе. Плакал и умолял меня отдать револьвер, чтобы он мог вернуть его владельцу. Говорил, что у него будут большие проблемы, если он его не вернёт.
В итоге я отдала ему револьвер. Эмоционально ужасный день. Потом мы никогда не говорили об этом. <...> Это было лет 12 назад. До сих пор не знаю, что это вообще было и что стало с оружием потом", — goody-goody.
"Когда сыну было 6 лет, я зашла в его комнату и нашла живого голубя, которого он держал в качестве домашнего питомца. Сын очень грустил, когда я выпустила птицу на улицу", — Haris_662.
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"Бутылки, полные мочи. Очевидно, ванная комната по соседству — это сли-и-ишком далеко", — theflyinghillbilly.
"Я почти уверена, что моя мама нашла таблетки, которые мне выписал врач после того, как я перенесла аборт. Я две недели прятала их в корзине для белья. Ближе к концу курса приёма я пришла домой, а мама говорит, что кинула постираться мои вещи. Я запаниковала и побежала в свою комнату. Таблетки всё так и лежали в корзине — их едва прикрывала какая-то одежда.
Я уверена, она не могла просто не заметить их. Так что, думаю, она просто решила унести этот секрет с собой в могилу. Это было 12 лет назад", — AGirlHasNoName90.