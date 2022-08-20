10 детских заявлений, от которых родители в ступоре, а все остальные смеются до слёз

"Я: "Ты и твой друг не можете вечно сидеть перед телевизором. Придумайте что-нибудь поинтереснее, поиграйте во что-нибудь!" Мой пятилетний сын: "Итак, мы решили поиграть в "кинотеатр". Нужно, чтобы ты приготовила нам попкорн, дала конфеты и какой-нибудь фильм, пожалуйста", — cydbeer.

"Разговариваю со своей группой в детском садике: "Как вы думаете, почему мы сюда ходим?" Один из воспитанников: "Чтобы мама могла посмотреть "Анатомию страсти", пока мы здесь". Я не знаю его маму, но уже чувствую, что она — моё тотемное животное", — danicacounselor.

"Мы с дочерью смотрели "Оденься к свадьбе", когда она спросила: "Мам, а можно я надену твоё свадебное платье, когда буду выходить замуж?" И вот пока моё сердце трепетало от гордости, она выдала: "Ты ведь за него уже заплатила, а значит, мне достанется бесплатно". Будет экономной невестой. Так даже лучше", — danicacounselor.

Гиф © Giphy

"Спросила пятилетнюю дочь, хочет ли она сфотографироваться с Дедушкой Морозом. Она посмеялась, посмотрела на меня и сказала, что ей неинтересно фоткаться с левыми чуваками. Личные границы", — GaucherMeg.

"Спросила пятилетнюю племянницу, хорошо ли она себя вела, на что она ответила, что "ведёт себя так же хорошо, как банан". Теперь у меня ещё больше вопросов", — pro_worrier_.

"Как-то работал Сантой в торговом центре. Старшая сестра попросила у меня домашнюю мышку. А потом подошла младшенькая и сказала, что хочет змею", — DaveIsMyDrummer.

Гиф © Giphy

"Взял 10-летнюю дочь кататься на лыжах, где она мощно так грохнулась. Чей-то папа оказался рядом и проверил, всё ли с ней окей. Когда я поднялся к ней, она сказала: "Не волнуйся, я ответила ему, что со мной всё в порядке, чтобы он не подумал, что ты плохой отец из-за того, что недосмотрел за мной", — Dad_At_Law.

"Мой шестилетний сын спокойно ел хлопья, а потом вдруг сделал паузу и сказал: "Надеюсь, сестра не станет преступницей, когда вырастет". Он как нельзя лучше сформулировал мои цели как матери", — MamaNeeds.

Гиф © Giphy

"Трёхлетний сын однажды попросил у Санты "детёныша носорога". Санта сказал ему, что "маме-носорогу будет очень грустно, если она потеряет ребёнка". Тогда мой сын ответил: "Хорошо, тогда давай и её тоже. Может, она поместится в мамину постель", — masochisticminx.