10 детских заявлений, от которых родители в ступоре, а все остальные смеются до слёз
Дети — цветы жизни... с языком без костей. Иногда малыши выдают такие перлы, что родители молча краснеют в сторонке, пока все остальные держатся за животы, пытаясь не умереть со смеху.
"Я: "Ты и твой друг не можете вечно сидеть перед телевизором. Придумайте что-нибудь поинтереснее, поиграйте во что-нибудь!"
Мой пятилетний сын: "Итак, мы решили поиграть в "кинотеатр". Нужно, чтобы ты приготовила нам попкорн, дала конфеты и какой-нибудь фильм, пожалуйста", — cydbeer.
"Разговариваю со своей группой в детском садике: "Как вы думаете, почему мы сюда ходим?"
Один из воспитанников: "Чтобы мама могла посмотреть "Анатомию страсти", пока мы здесь".
Я не знаю его маму, но уже чувствую, что она — моё тотемное животное", — danicacounselor.
"Мы с дочерью смотрели "Оденься к свадьбе", когда она спросила: "Мам, а можно я надену твоё свадебное платье, когда буду выходить замуж?" И вот пока моё сердце трепетало от гордости, она выдала: "Ты ведь за него уже заплатила, а значит, мне достанется бесплатно".
Будет экономной невестой. Так даже лучше", — danicacounselor.
"Спросила пятилетнюю дочь, хочет ли она сфотографироваться с Дедушкой Морозом. Она посмеялась, посмотрела на меня и сказала, что ей неинтересно фоткаться с левыми чуваками. Личные границы", — GaucherMeg.
"Спросила пятилетнюю племянницу, хорошо ли она себя вела, на что она ответила, что "ведёт себя так же хорошо, как банан". Теперь у меня ещё больше вопросов", — pro_worrier_.
"Как-то работал Сантой в торговом центре. Старшая сестра попросила у меня домашнюю мышку. А потом подошла младшенькая и сказала, что хочет змею", — DaveIsMyDrummer.
"Взял 10-летнюю дочь кататься на лыжах, где она мощно так грохнулась. Чей-то папа оказался рядом и проверил, всё ли с ней окей. Когда я поднялся к ней, она сказала: "Не волнуйся, я ответила ему, что со мной всё в порядке, чтобы он не подумал, что ты плохой отец из-за того, что недосмотрел за мной", — Dad_At_Law.
"Мой шестилетний сын спокойно ел хлопья, а потом вдруг сделал паузу и сказал: "Надеюсь, сестра не станет преступницей, когда вырастет". Он как нельзя лучше сформулировал мои цели как матери", — MamaNeeds.
"Трёхлетний сын однажды попросил у Санты "детёныша носорога". Санта сказал ему, что "маме-носорогу будет очень грустно, если она потеряет ребёнка". Тогда мой сын ответил: "Хорошо, тогда давай и её тоже. Может, она поместится в мамину постель", — masochisticminx.
"Мой шестилетка: "За городом так много звёзд!"
Я: "Хочешь туда переехать?"
Он: "Не раньше чем когда я буду готов уйти на пенсию. Так что класса после третьего", — Chhapiness.
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