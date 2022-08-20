10 шикарных украшений, которые достались владельцам абсолютно бесплатно, ведь они их просто нашли

"Кольцо, которое 20 лет назад нашёл на улице в грязи. Кто-нибудь может подсказать, что на нём выгравировано? Я так и не смог понять", — mozek337.

Фото © Reddit / mozek337

"Где-то три недели назад нашёл кольцо из 10-каратного золота, когда рылся в мусорных баках. Оно было инкрустировано тёмно-синим сапфиром, но проблема — камень треснул. Но сегодня я заменил его на изумруд, который валялся у меня несколько лет и я никак не мог его приспособить. Думаю, вышло очень даже неплохо", — UrbanRelicHunter.

Фото © Reddit / UrbanRelicHunter

"В прошлом году я нашла эту серебряную кольцевую брошь, когда прочёсывала местность с металлоискателем. В итоге её не забрали ни в какой музей, и я смогла её наконец надеть... впервые за 400 лет!" — poshjosh1999.

Фото © Reddit / poshjosh1999

"Нашла это кольцо на тротуаре, и я никогда не видела ничего похожего на изнаночную сторону", — Mrs305worldwide.

Фото © Reddit / Mrs305worldwide

"Из моего недавнего улова с металлоискателем", — Baidon.

Фото © Reddit / Baidon

"Нашла это кольцо на бесплатной гаражной распродаже. Потом проверила, и в итоге оказалось, что золото 18 карат, а камень — благородный коралл. По оценкам, где-то 30–40-е годы прошлого века", — NewLifeWares.

Фото © Reddit / NewLifeWares

"Несколько месяцев назад я купил дом. Была генеральная уборка, и в процессе я нашёл это. Золотое кольцо на 10 карат. Не уверен, что камень какой-то драгоценный, но тем не менее хотелось показать", — spacewardflyer.

Фото © Reddit / spacewardflyer

"Делали ремонт и под напольным покрытием нашли это кольцо. Может кто-нибудь определить, старинное оно или нет? Отметка 10 карат", — heavymetalrocks.

Фото © Reddit / heavymetalrocks

"Нашла эти серебряные серёжки 925-й пробы в русле реки. Как их правильно очистить?" — Minkemink.

Фото © Reddit / Minkemink

"Мы нашли этот медальон на гаражной распродаже за так. <...> Как думаете, это что-то религиозное или просто безделушка?" — AdCharacter3286.