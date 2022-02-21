10 котиков, которых нашли в предсмертном состоянии, но любовь и забота хозяев сделали своё дело
Судьба бывает жестока даже с самыми милыми котиками. Благо на их пути встречаются люди, готовые помочь беззащитным созданиям. Собрали 10 усатых, которых от смерти спасли незнакомцы с улицы.
"Киру нашли умирающей от голода на местной ферме. Оказалось, её стремление жить было сильнее любых проблем, так что мы решили её оставить себе", — saludete.
Фото © Reddit / saludete
"Феникса нашли на улице с морды до лап испачканным в смоле. И вот уже через месяц он выглядит потрясающе и начинает доверять людям", — arvindred1.
Фото © Reddit / arvindred1
"Трансформация Полуночницы", — chickinkyiv.
Фото © Reddit / chickinkyiv
"Кай-Ману наступили на челюсть, и его уже собирались усыплять. Я работала днями напролёт и не могла заботиться о коте. Поэтому им занялся мой парень: возил на операции, кормил через шприц. Даже посреди ночи. Зато теперь все живы и счастливы", — bobert_the_wise.
Фото © Reddit / bobert_the_wise
"Нашёл её посреди ночи на парковке жалобно мяукающую, чтобы её покормили. Посмотрите, какая шикарная кошка получилась", — Sibby123.
Фото © Reddit / Sibby123
"Спустя полтора года после того, как он каким-то чудом оказался на нашем крыльце, Снежок заметно подрос и стал здоровее", — wchanne.
Фото © Reddit / wchanne
"Нашла эту маленькую леди плачущей на парковке, с блохами и сломанной лапкой. Вот она же три месяца и две операции спустя", — skele_jeans.
Фото © Reddit / skele_jeans
"Сделала всё возможное, чтобы вытащить Спуки с того света. Он неожиданно скончался несколько недель спустя, но это время с ним было подарком", — Arterially.
Фото © Reddit / Arterially
"Кальцифер когда мы нашли его на улицах Окинавы в августе 2017 года и уже спустя год", — bev91003.
Фото © Reddit / bev91003
"Мой кот в тот день, когда я нашёл его испуганным и одиноким под моей машиной, и сегодня", — NiCallahan.
Фото © Reddit / NiCallahan
Фото на обложке © Reddit / NiCallahan