10 котиков, которых нашли в предсмертном состоянии, но любовь и забота хозяев сделали своё дело

"Киру нашли умирающей от голода на местной ферме. Оказалось, её стремление жить было сильнее любых проблем, так что мы решили её оставить себе", — saludete.

Фото © Reddit / saludete

"Феникса нашли на улице с морды до лап испачканным в смоле. И вот уже через месяц он выглядит потрясающе и начинает доверять людям", — arvindred1.

Фото © Reddit / arvindred1

Фото © Reddit / chickinkyiv

"Кай-Ману наступили на челюсть, и его уже собирались усыплять. Я работала днями напролёт и не могла заботиться о коте. Поэтому им занялся мой парень: возил на операции, кормил через шприц. Даже посреди ночи. Зато теперь все живы и счастливы", — bobert_the_wise.

Фото © Reddit / bobert_the_wise

"Нашёл её посреди ночи на парковке жалобно мяукающую, чтобы её покормили. Посмотрите, какая шикарная кошка получилась", — Sibby123.

Фото © Reddit / Sibby123

"Спустя полтора года после того, как он каким-то чудом оказался на нашем крыльце, Снежок заметно подрос и стал здоровее", — wchanne.

Фото © Reddit / wchanne

"Нашла эту маленькую леди плачущей на парковке, с блохами и сломанной лапкой. Вот она же три месяца и две операции спустя", — skele_jeans.

Фото © Reddit / skele_jeans

"Сделала всё возможное, чтобы вытащить Спуки с того света. Он неожиданно скончался несколько недель спустя, но это время с ним было подарком", — Arterially.

Фото © Reddit / Arterially

"Кальцифер когда мы нашли его на улицах Окинавы в августе 2017 года и уже спустя год", — bev91003.

Фото © Reddit / bev91003

"Мой кот в тот день, когда я нашёл его испуганным и одиноким под моей машиной, и сегодня", — NiCallahan.