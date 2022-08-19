Блогер выкрикнул Киркорову: "Слава Украине!", но выдержке поп-короля можно только позавидовать

На что только не идут блогеры, чтобы повысить охваты в соцсетях. Некоторые выбирают в жертвы именитых людей и устраивают провокации. Одни звёзды не выдерживают и срываются, другие демонстрируют железную выдержку. Вот и реакции Филиппа Киркорова можно только позавидовать: поп-король отдыхал в Лас-Вегасе, когда его заприметил украинский блогер Микола Хруц. Парень устроил "перформанс" с криком "Слава Украине!", видимо, надеясь, что народный артист России выйдет из себя.

Но не тут-то было: Киркоров лишь на пару секунд отвёл глаза от экрана мобильного, не вымолвив ни слова. Филиппа Бедросовича в последнее время то и дело атакуют истеричные выходцы с Украины. Недавно в Монако певцу, гулявшему без охраны, вслед орали "Езжай в свой Засранск и там отдыхай", "Крыса ты, Кирюша, крыса". И в тот раз Киркоров сумел сохранить самообладание и выйти из ситуации победителем.