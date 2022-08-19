Седокова растолстела так, что экс-солистку "ВИА Гры" не узнали даже самые преданные фанаты

39-летняя бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками радостной новостью: в их с баскетболистом Янисом Тиммой семье появилась собака. Прошлый год забрал у пары любимую собаку Мамбу. Немного оправившись от потрясения, певица решила порадовать супруга и подарить на день рождения "главный подарок" — пса. В соцсетях артистка показала видео встречи нового питомца, написав: "Добро пожаловать в семью, малыш". Но внимание фанатов привлёк совсем не милый щенок, а внешний вид звезды.