Седокова растолстела так, что экс-солистку "ВИА Гры" не узнали даже самые преданные фанаты
39-летняя бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с поклонниками радостной новостью: в их с баскетболистом Янисом Тиммой семье появилась собака. Прошлый год забрал у пары любимую собаку Мамбу. Немного оправившись от потрясения, певица решила порадовать супруга и подарить на день рождения "главный подарок" — пса. В соцсетях артистка показала видео встречи нового питомца, написав: "Добро пожаловать в семью, малыш". Но внимание фанатов привлёк совсем не милый щенок, а внешний вид звезды.
Анна Седокова растолстела и даже несколько "обабилась". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Дело в том, что некогда знойная-стройная Седокова порядком поправилась. Если раньше дива выглядела младше своих лет, то теперь кажется, будто Анне уже прилично за 40. Пухлые щёки, рыхлые руки и отсутствие пресса играют не в пользу экс-солистки "ВИА Гры".
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / janis.timma