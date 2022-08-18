Долина и Лолита оголили тела, и эти пляжные фото выдали возраст певиц с потрохами

Иногда кажется, что знаменитости с годами не стареют, а, как хорошее вино, становятся только лучше. На деле же при ближайшем рассмотрении даже у самых идеальных звёзд видны изъяны во внешности. Не стали исключением 66-летняя народная артистка России Лариса Долина и 58-летняя певица Лолита Милявская, которые находятся на фестивале в Крыму.