Долина и Лолита оголили тела, и эти пляжные фото выдали возраст певиц с потрохами
Иногда кажется, что знаменитости с годами не стареют, а, как хорошее вино, становятся только лучше. На деле же при ближайшем рассмотрении даже у самых идеальных звёзд видны изъяны во внешности. Не стали исключением 66-летняя народная артистка России Лариса Долина и 58-летняя певица Лолита Милявская, которые находятся на фестивале в Крыму.
Долина появилась накануне в довольно молодёжном наряде: мини-шортах лилового цвета, засветив ножки, и футболке фиолетового оттенка. На груди певицы красовался огромный крест, макияж Лариса Александровна выбрала темнее некуда. Судя по выражению лица, звезда была чем-то недовольна.
Лариса Долина в коротких шортиках в Крыму. Фото © t.me / Немалахов
А Лолита и вовсе показала собравшимся на концерте рыхлые ягодицы. Милявская вышла на сцену прямо в купальнике, прикрыв тело рубашкой-туникой, но это не спасло, когда подул ветер.
Лолита выступила на пляжном концерте в Крыму в купальнике, показав ягодицы. Фото © t.me / Немалахов
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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official / lolitamilyavskaya