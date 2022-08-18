"Издевательство над Юрой": Продюсер "Ласкового мая" Разин заявил, что в могиле Шатунова нет праха
Почти два месяца прошло с момента внезапной смерти легенды российской эстрады Юрия Шатунова, а слухи вокруг его имени продолжают плодиться. Не отпускает эта тема руководителя группы "Ласковый май", которая принесла Шатунову популярность, Андрея Разина. Продюсер выступил с экстренным сообщением, заявив о том, что совершается некая афера. Менеджер утверждает, что в могиле кумира 90-х на столичном Троекуровском кладбище на самом деле нет праха.
Со слов Разина, он вышел на человека, занимавшегося похоронами артиста. "Он сказал, что прах Юры, который они сожгли по слёзному заверению Кудряшова (Аркадий Кудряшов, представитель Шатунова. — Прим. Лайфа) — якобы Юра перед смертью шептал, что "только сожгите меня", — скрывая следы преступления — его убийства, — которое должен Следственный комитет был расследовать, а теперь нет тела и нет дела. Но, самое страшное, что Светлана (супруга Юрия Шатунова. — Прим. Лайфа) улетела с его прахом в Германию, а на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. Всё было обставлено как спектакль, как Кудряшов любит это делать", — поведал Андрей Разин.
Андрей Разин заявил, что в могиле на Троекуровском кладбище нет праха экс-солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrei_lm
Разин также рассказал, что могилу уже залили бетоном: сделано это, по его мнению, умышленно, чтобы невозможно было достать урну и проверить её содержимое.
Я вообще буду добиваться, конечно же, расследования по убийству Юры Шатунова, потому что я считаю, что при таких заболеваниях Юра не мог работать, я об этом полгода говорил, никто не слушал. Но я буду добиваться расследования и состояния его здоровья и последних дней его жизни
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.
Открытая церемония прощания с экс-солистом "Ласкового мая" прошла 26 июня на Троекуровском кладбище. Онлайн и очно на ней присутствовало более 77 тысяч человек. Тело Шатунова кремировали. Часть праха захоронили в Москве, другую забрала в Германию семья артиста.
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ТАСС / Валерий Шарифулин