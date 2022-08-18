"Издевательство над Юрой": Продюсер "Ласкового мая" Разин заявил, что в могиле Шатунова нет праха

Почти два месяца прошло с момента внезапной смерти легенды российской эстрады Юрия Шатунова, а слухи вокруг его имени продолжают плодиться. Не отпускает эта тема руководителя группы "Ласковый май", которая принесла Шатунову популярность, Андрея Разина. Продюсер выступил с экстренным сообщением, заявив о том, что совершается некая афера. Менеджер утверждает, что в могиле кумира 90-х на столичном Троекуровском кладбище на самом деле нет праха.

Со слов Разина, он вышел на человека, занимавшегося похоронами артиста. "Он сказал, что прах Юры, который они сожгли по слёзному заверению Кудряшова (Аркадий Кудряшов, представитель Шатунова. — Прим. Лайфа) — якобы Юра перед смертью шептал, что "только сожгите меня", — скрывая следы преступления — его убийства, — которое должен Следственный комитет был расследовать, а теперь нет тела и нет дела. Но, самое страшное, что Светлана (супруга Юрия Шатунова. — Прим. Лайфа) улетела с его прахом в Германию, а на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. Всё было обставлено как спектакль, как Кудряшов любит это делать", — поведал Андрей Разин.