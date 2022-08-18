10 смешных семейных фото, при взгляде на которые сразу ясно: это снимали где-то в России

Сфотографировалась перед тем, как всю ночь чистить рыбу, пока муж отдыхает после рыбалки.

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Вот что я имею ввиду, когда говорю, что собрались только с самыми близкими.

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Пусть ест! На этой неделе еды, возможно, уже и не будет.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian

Как же она чувствует!

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian

Срочно нужно поработать! А то будет перебор с праздничным настроением.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian

Типичная российская семья приехала в питомник выбирать домашнего медведя.

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Романтика сумеречных дворов.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian

Эх, вот бы вернуться в те времена, когда пачка шариков вполне могла бы сойти за "праздничный декор". Зато в бюджет укладывались!

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian

Показываем главные достопримечательности.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian

Тематическая свадьба. Остаётся надеяться, что гостей пускали тоже только по дресс-коду.