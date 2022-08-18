10 смешных семейных фото, при взгляде на которые сразу ясно: это снимали где-то в России
Интернет-проект "Посмотрите на этого русского" публикует фотографии "типичных" жителей России. Собрали оттуда 10 кадров, взглянув на которые, вы ужаснётесь: "И вот так представляют меня иностранцы?!"
Сфотографировалась перед тем, как всю ночь чистить рыбу, пока муж отдыхает после рыбалки.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Вот что я имею ввиду, когда говорю, что собрались только с самыми близкими.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Пусть ест! На этой неделе еды, возможно, уже и не будет.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Как же она чувствует!
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Срочно нужно поработать! А то будет перебор с праздничным настроением.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Типичная российская семья приехала в питомник выбирать домашнего медведя.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Романтика сумеречных дворов.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Эх, вот бы вернуться в те времена, когда пачка шариков вполне могла бы сойти за "праздничный декор". Зато в бюджет укладывались!
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Показываем главные достопримечательности.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
Тематическая свадьба. Остаётся надеяться, что гостей пускали тоже только по дресс-коду.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lookatthisrussian
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