6 привычек современных девушек, за которые советским женщинам было бы стыдно

В Советском Союзе существовали негласные правила, по которым женщины должны были жить. За отхождение от общепринятой нормы поведения дам очень сильно стыдили и порицали. Девушка должна была быть и отличной хозяйкой, и понимающей матерью, и хорошей женой. Тогда такой расклад вещей считали нормальным, мало кто пытался выделиться или не следовать этим порядкам. И как хорошо, что сегодня женщина может со своей жизнью делать всё что хочет. Правда, советские гражданки не оценили бы такое свободолюбивое поведение.

Прослыть плохой хозяйкой

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Для женщин в СССР не было более позорного прозвища, чем "плохая хозяйка". Даже несмотря на якобы равноправие, девушка всё равно обязана была показывать себя с лучшей стороны, когда дело касалось домоводства. Она могла работать наравне с мужчиной, но помимо этого должна была содержать дом в чистоте, следить, чтобы муж был сытым, удовлетворённым и опрятным. Стирать, убирать, нянчиться с ребятишками и никогда не жаловаться на усталость. Поэтому дамы, рождённые и выросшие при таком культе "хорошей хозяйки", с непониманием посматривают на современных женщин, которые позволяют себе облегчить жизнь гаджетами, заказать уборку дома или вовсе жить в беспорядке.

Ярко и красиво одеваться, привлекать к себе внимание

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Советский Союз с отвращением смотрел на "развратных" женщин Запада, которые позволяли себе одеваться красиво, иногда даже вызывающе. Поэтому гражданкам делать это строго запрещалось. В СССР "секса не было", так зачем привлекать внимание мужчин просто так? Приличная девушка будет думать о более важных делах, например об образовании, а не о том, как бы сшить себе юбку покороче. Рекорды на заводе сами себя не побьют. Примерно такой посыл транслировался в Союзе. Поэтому тех женщин, кто не мог отказать себе в удовольствии и одевался/красился ярко, выбиваясь из общей серой массы, могли назвать мещанками или даже распутницами. А это конец славной репутации. Зато у современных людей меньше таких предрассудков, поэтому женщина может одеваться как ей заблагорассудится, не боясь купаться во внимании мужчин и прослыть развратной.

Проводить время с мужчинами просто так

Фото © ТАСС / Роман Денисов

В продолжение разговора про "развратных" и "распутных" женщин — так называли ещё и тех, кто позволял себе проводить время в мужской компании. Союз диктовал свои правила поведения, которые требовали от дам определённых качеств. Помимо трудолюбия девушка обязана была быть "порядочной", то есть верной супругу, хранить себя для него, если ещё не вышла замуж. За интрижки или общение с мужчинами просто так в СССР жестоко наказывали: пускали грязные слухи и могли даже уволить с работы, если о таком прознают. В современном обществе женщина вполне свободно может ходить на свидания с разными кавалерами, что ни к чему её не обязывает, находиться в "активном поиске" и менять парней так часто, как считает нужным сама.

Жить в гражданском браке

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Идеология партии, как и всего государства, не могла позволить гражданам жить так, как им хочется. Поэтому советским людям подселяли мысль, что один из смыслов существования — создание ячейки общества, то есть семьи. Ни о каких гражданских браках и сожительствах не могло идти и речи. Граждане в СССР считали это позорным и стыдным, особенно порицали за такие "свободные" отношения женщин. Поэтому, выйдя замуж за человека, который в итоге оказался неподходящим, дамы разводились крайне редко. Зато в современном обществе молодые люди предпочитают сначала съехаться и проверить отношения на прочность, пожив какое-то время в гражданском браке. Некоторые и вовсе отказываются от штампа в паспорте.

Оказаться "старородящей"

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Все мы знаем, что в странах бывшего СССР остались термины "старородящая" и "старая дева". Таким образом государство пыталось в своё время повысить рождаемость и избежать демографического кризиса. Из-за чего женщинам, жившим в Союзе, рассказывали сказки, будто после 25 лет рожать они будут с трудностями, да и поздновато уже. В СССР у девушек практически не было выбора: вышла замуж лет в 18–20 — скорее нужно рожать, хочешь или нет. Женщин, кто противился столь раннему появлению наследников, всячески стыдили в обществе, обзывали бесплодными или юродивыми. Зато в современности у дам уже не столь жёсткие рамки. Хорошо, если родит вообще, а не решит жить для себя любимой.

Привычка жить в своё удовольствие

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