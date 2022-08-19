5 удивительных историй о том, что жизнь в доме с тонкими стенами интереснее, чем кажется

Живой концерт

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"Родители часто рассказывали мне истории о квартире, в которой мы жили, когда я был совсем младенцем. Женщина в квартире над нами была профессиональной пианисткой, а её комната для музицирования располагалась над моей детской. Так что, когда я начинал плакать, она играла громче, и я сразу засыпал. После развода родителей папа остался жить в той же квартире. Несколько лет спустя, когда я приехал к нему в гости (мне было около 10 или 11 лет), я наконец впервые встретил её. Женщина, которая играла для меня в младенчестве, научила меня играть на фортепиано десять лет спустя", — Craven_Hellsing.

Первое слово

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"Мои соседи снизу — супружеская пара с годовалым мальчиком. Детскую они обустроили прямо под моей спальней. Из-за того, как они мило с ним болтают, я даже злиться не могу, что их слышу. Однажды утром папа вошёл, чтобы разбудить малыша, а потом ему говорит: "Можешь сказать "папа"? Скажи: "Па-па". А потом тоненький голос ему отвечает: "Па-па...". Моё сердце растаяло", — Kaaitlynnx.

Суфлёр из-за стены

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"Однажды сосед со своей компанией почему-то решил спеть гимн. Посередине он остановился и начал ругаться на всех, потому что друзья перепутали слова. Тогда я напел им правильный вариант той же строчки. Потом слушал, как они очень громко и долго смеялись. В итоге заканчивали исполнение уже вместе со мной. А тех соседей я так и не встречал. Голос, кстати, десять из десяти", — SuddenTerrible_Haiku.

Говорят, классика помогает сконцентрироваться

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"Я управляю жилым комплексом. Мой офис рядом с однокомнатной жилой квартирой. Здание старое, стены тонкие. Арендатор, который раньше жил в той квартире, был тихим человеком, но часто пел арии из опер. Голос у него был просто потрясающий — каждый раз радовалась, когда он начинал. Потом однажды я увидела его в холле и сделала ужасную ошибку, спросив, не он ли поёт эти прекрасные песни. Его лицо покраснело, но он подтвердил, что это действительно он. Я сказала, что мне нравится его слушать и он поднимает мне настроение. Не надо было ничего ему говорить — больше он дома никогда не пел", — пользовательница Reddit.

Соседка с рукой на пульсе

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