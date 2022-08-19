7 полезных советских привычек, которые снова неожиданно прижились в народе

Оглавление Привычка гулять на свежем воздухе в любую погоду Привычка знать соседей Привычка перерабатывать материалы повторно Привычка ходить в магазин с авоськой Привычка выращивать овощи на подоконнике Привычка создавать товары с пометкой "ЭКО" Привычка путешествовать по России

Порой нам кажется, что новомодные привычки современной молодёжи — это что-то актуальное, придуманное под стать времени, в котором живём. Но не зря же говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Вот и получается, что сегодня заново придумывают то, чем советский человек пользовался не в такие уж и далёкие времена СССР. Рассказываем про популярные привычки, которые на самом деле вернулись к нам из прошлого.

Привычка гулять на свежем воздухе в любую погоду

Фото © ТАСС / В. Кожевников

На форумах в Сети — куча информации о пользе прогулок и досуга на свежем воздухе. Молодёжь устала сидеть в душных квартирах и перебирается в парки и скверы, устраивает вечерние променады, занимается на улице фитнесом. Но, как неудивительно, для советского человека такое поведение было обыденным. В СССР люди всегда отличались крепким иммунитетом именно из-за привычки заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. Зима или лето, дождь или зной — граждане выходили на прогулки порой "просто так", а заодно и здоровье укрепляли.

Привычка знать соседей

Фото © ТАСС / Анатолий Кузярин

В какой-то момент дружелюбная нация, знающая всех в подъезде, скатилась в индивидуалистов-одиночек. Представители современного молодого поколения здороваются с соседями порой просто из вежливости, совершенно не представляя, кто живёт рядом. Зато во времена СССР с людьми по соседству дружили, отмечали праздники и даже устраивали посиделки всем домом, например выезжая на пикник. Сейчас в жилых комплексах постепенно начинают возрождаться так называемые соседские центры, в которых жильцы охотно знакомятся с соседями и активно ведут общественную деятельность.

Привычка перерабатывать материалы повторно

Восхищаются новомодными раздельными контейнерами для сбора мусора в современном обществе не просто так. А волонтёрскими акциями по уборке водоёмов или памятников и вовсе невероятно гордятся. "Это всё так полезно для экологии", — замечает молодёжь, помогая собирать материалы для переработки и повторного использования. Вот только многие забыли, как ещё 30 лет назад школьники сдавали макулатуру, стекло и металлы всем классом, а на субботники выходили целыми районами. Чистота в СССР ценилась и поддерживалась. Поэтому ничего нового в этих современных экотенденциях нет, лишь возрождение советских привычек.

Привычка ходить в магазин с авоськой

Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Это сегодня в магазинах на кассах висят тысячи полиэтиленовых пакетов и сумок для тех, кто не подумал заранее, в чём нести продукты домой. Пакеты разлагаются в почве сотни лет, поэтому всё больше людей стараются не брать их без необходимости и приходят в продуктовые со старыми пакетами или не отказывают себе в модной авоське. Однако привычка ходить в магазин "со своим", включая ту же сетчатую сумку, — это то, как поступали советские люди на постоянной основе. Даже сама авоська — родом из СССР.

Привычка выращивать овощи на подоконнике

Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Сегодня модный мейнстрим — во времена СССР обыденность. Те, у кого нет дачи, но очень хотят попробовать себя в роли земледельцев, начинают выращивать на подоконниках и балконах овощи и зелень, имитируя мини-огород. И пусть много урожая таким способом не получить, зато свежий лук, разные травы и те же помидорки черри всегда под рукой. Всё-таки привычку советского человека заниматься садоводством для души не искоренить.

Привычка создавать товары с пометкой "ЭКО"

Фото © ТАСС / Семён Майстерман

И опять про экологию. Современная молодёжь очень старается следить за собой и выбирать товары с экометкой. Ей невдомёк, что именно в СССР упаковка была самой экологичной в мире. Стеклянную тару возвращали в магазины, да ещё и получали за это денежное вознаграждение, пусть и скромное. Зато бутылки и банки отправлялись на заводы, где их тщательно мыли и использовали снова, разливая алкоголь, соки, сиропы, компоты и газированные напитки. Печенье и торты упаковывали в картон, а другие продукты, например муку и макароны, — в бумагу. Её потом можно было также сдать на переработку.

Привычка путешествовать по России

Туристы на привале в горах хребта Заилийский Алатау. Фото © ТАСС / Владимир Савостьянов