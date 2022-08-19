Экс-комиссар вспомнил разговор с Уильямом и Гарри сразу после гибели принцессы Дианы

Бывший комиссар лондонской полиции Джон Стивенс, занимавшийся расследованием гибели принцессы Дианы, раскрыл подробности разговора с принцами Уильямом и Гарри после трагедии. Воспоминаниями экс-полицейский поделился в беседе с Us Weekly.

По словам Стивенса, его беседа с мальчиками в Кенсингтонском дворце длилась около часа. Следователь уточнил, что это было сложно и около 15 минут он потратил на введение наследников в курс дела.

"Всё остальное время они задавали мне вопросы, которые я ожидал, потому что они не знали обстоятельств смерти своей матери: где, когда она умерла, что говорила", — признался экс-комиссар.

Разговор с принцами также оказался очень эмоциональным. Уильям и Гарри были в отчаянии и обвиняли в случившемся журналистов. Стивенс добавил, что мальчики публично заявили о злости на папарацци, будучи уверенными в том, что в произошедшем виноваты именно представители СМИ, которые преследовали машину принцессы и заставляли её двигаться со скоростью 75 миль в час (около 121 км/ч).