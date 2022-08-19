7 сексуальных и гениальных "русских" злодеев из голливудских фильмов

Клише о том, что самый загадочный и безумный злодей в блокбастерах Голливуда всегда оказывается русским, кажется, никогда не выйдет из моды. В то же время такую позицию жителей Запада можно расценить как лестную — ведь они сами не додумываются до столь гениальных планов. Вспоминаем самых крутых, умных и сексуальных "русских" антагонистов в мировом кино.

Иван Драго ("Рокки 4", 1985)

Боксёр Иван Драго из СССР. Кадр © "Рокки 4". Режиссёр Сильвестр Сталлоне. Сценарий Сильвестр Сталлоне / "Кинопоиск"

Самый сильный из всех злодеев нашей подборки — боксёр из СССР и по совместительству золотой медалист Летних олимпийских игр 1980 года. Иван Драго — тот самый эталон, которым гордилась вся нация. Но бокс для антагониста — всего лишь хобби. На самом деле Драго ещё был капитаном Советской армии. А если вспомнить кадр, где злодей в форме, по отличительным знакам на груди можно определить, что спортсмен — ещё и герой Советского Союза. Скорее всего, Иван Драго был метафорой к СССР, ведь никто не смог сломить русского спортсмена, кроме американского Рокки.

Mother Russia ("Пипец 2", 2013)

Злодейка и культуристка Екатерина Дубровски. Кадр © "Пипец 2". Режиссёр Джефф Уодлоу. Сценарий Джефф Уодлоу, Марк Миллар, Джон Ромита – младший / "Кинопоиск"

Россия-Матушка, или Мать Россия — главная злодейка пародийной комедии "Пипец 2". Все герои в кадре гипертрофированы, отчего смотреть на них только смешнее. Екатерина Дубровски (если это отсылка к роману Пушкина, почему героиню не назвали Машей?) обожает спорт, патриотка, бывшая агент КГБ. Ходят слухи, что, пока Россия-Матушка сидела в тюрьме, съела сокамерницу. Наверное, из-за этого женская энергия и страсть из неё так и прут. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, никто бы так и не смог одолеть русскую антагонистку.

Ирина Спалько ("Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", 2008)

Смертельно опасная, но привлекательная учёный и офицер Ирина Спалько. Кадр © "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Режиссёр Стивен Спилберг. Сценарий Джордж Лукас, Дэвид Кепп, Джефф Натансон / "Кинопоиск"

Продолжаем вспоминать опасных, но прекрасных женщин-злодеек из мирового кино. Теперь поговорим про Ирину Спалько, которая весь фильм гналась за Индианой Джонсом. Ирина — учёный из Советского Союза, а ещё военный офицер и агент КГБ. Очень многофункциональная мадам! Спалько весь фильм пыталась добыть хрустальный череп инопланетян, чтобы поработить и завладеть умами американских учёных. А что, кажется, вполне себе неплохой план. Ведь по сюжету фильма на тот момент был самый разгар холодной войны и, как солдат, Ирина старалась сделать всё для родины.

Андрей Сатор ("Довод", 2020)

Русский олигарх с онкологическим заболеванием Андрей Сатор. Кадр © "Довод". Режиссёр Кристофер Нолан. Сценарий Кристофер Нолан / "Кинопоиск"

Шедевр Кристофера Нолана, получивший "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, сразу покорил сердца публики. Оно и понятно — почему: такой сюжет нужно не только правильно преподнести, но и наглядно показать, чтобы никто не запутался. Всё-таки фильмы со скачками во времени снимать сложно. Герои научно-фантастического боевика тоже порадовали. Главный злодей – Андрей Сатор, конечно же, оказался выходцем из СССР. Олигарх не только владеет технологиями и оружием будущего, но и у него рак. А значит: либо он волшебным способом излечивается, либо забирает весь мир с собой. Персонаж получился немного шаблонным, но при этом достаточно умным и непосредственным.

Григорий Распутин ("Хеллбой: Герой из пекла", 2004)

Харизматичный оккультист Григорий Распутин. Кадр © "Хеллбой: Герой из пекла". Режиссёр Гильермо дель Торо. Сценарий Гильермо дель Торо, Питер Бриггс, Майк Миньола / "Кинопоиск"

Американцы часто прибегают к мифам и легендам, когда хотят сделать классного злодея. Хотя иногда и перегибают с пафосом. Например, в картине "Хеллбой: Герой из пекла" главным русским антагонистом стал Григорий Распутин. Да, тот самый, который пытался вылечить царевича и общался с Николаем II. Однако в видении режиссёра Гриша стал невероятно сильным и гениальным оккультистом, который хочет открыть врата ада. Да… только демоноподобный главный герой сможет остановить настолько мощного злодея.

Ксения Онатопп ("Золотой глаз", 1995)

Роковая красотка и агент организации "Янус" Ксения Онатопп. Кадр © "Золотой глаз". Режиссёр Мартин Кэмпбелл. Сценарий Джефри Кейн, Брюс Файрстин, Ян Флеминг / "Кинопоиск"

Высокая, стройная и смертельно опасная красотка. Ксения в прошлом была лётчиком-испытателем, но со временем ушла из авиации, чтобы перейти на сторону зла и стать членом организации "Янус". Ксения Онатопп — русская киллерша, враг Джеймса Бонда, которая активно наступает на пятки главному герою, почти что завершая основной злодейский план по угону вертолёта-невидимки Tiger. В 11-м фильме бондианы герои по сюжету посетили Санкт-Петербург, где Ксения пыталась устранить Джеймса, но не вышло…

Юлиан Кузнецов ("Никто", 2021)

Главарь русской мафии Юлиан Кузнецов в серебряном костюме. Кадр © "Никто". Режиссёр Илья Найшуллер. Сценарий Дерек Колстад / "Кинопоиск"