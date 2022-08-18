10 приёмов, которыми грешит каждый второй режиссёр, из-за чего голливудские фильмы уже бесят
Мы все видели эти сценарные ходы не один (десяток) раз. Ситуация настолько критическая, что смотреть голливудские ленты без регулярного закатывания глаз уже невозможно. Собрали 10 главных примеров.
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"Давай поговорим в другой комнате"
"Герой может просто сказать собеседнику: "Давай поговорим в другой комнате, ладно?" Когда они сидят вместе с гостями! Представьте это в реальной жизни. Это ну очень грубо. Почему бы не прописать сцену, где герои, как нормальные люди, обсуждают все вопросы, когда гости ушли?" — peggee.
Игнорирование критически важной информации для продвижения сюжета
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"Терпеть не могу, когда простое недоразумение, которое можно мгновенно разрешить, выходит из-под контроля, потому что один персонаж не слушает или ничего не говорит. Это всегда так глупо выглядит...
Персонаж А: "У меня есть важная информация!"
Персонаж Б: "Не сейчас, я должен вслепую прыгнуть в эту кашу", — tonyc007.
Преображение из дурнушки в королеву бала
"Я терпеть не могу, когда занудная, неказистая девушка преображается (обычно это просто выпрямление волос и контактные линзы), как с перепугу становится безупречной и сексуальной, а главный школьный спортсмен в неё тут же влюбляется", — ariana.
Жизнь не по средствам
"Мне бы очень хотелось посмотреть, как герои знаменитых сериалов и кино попытались бы прожить на их вымышленную зарплату. Они постоянно то ездят в отпуск на другой конец света, то живут в домах, которые на самом-то деле никогда бы себе не смогли позволить, то тратят деньги налево и направо, когда по сценарию у них среднеоплачиваемая работа", — c449114c2a.
Безупречные персонажи
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"Ну знаете этот тип персонажей... — какая-нибудь медсестра, учительница или няня. Вот она посвятила всё своё существование служению другим, никогда никому не вредила, волонтёрит в столовой для бездомных по праздникам, и ничего её не портит, даже если она едва может за коммуналку заплатить", — hiitsnicetomeetyou.
Невредимые питомцы
"В каждом фильме-катастрофе есть питомец, обычно собака, которая волшебным образом выживает после всего, что случилось в фильме. Я не призываю убивать всех питомцев в фильмах, но ребята... Далеко не каждая собака переживёт нападение инопланетян, землетрясение или даже приливную волну", — jamesarthurwrites.
Подскакивание в кровати после ночного кошмара
"Когда героям снится кошмар, и они вскакивают с кровати и начинают тяжело дышать... В реальной жизни, когда тебе снится что-то эдакое, ты просто ворочаешься и продолжаешь спать", — kdhenc2000.
Любовная драма на пустом месте
"Высосанная из пальца, абсолютно ненужная драма в отношениях. Знаете, типа "она подслушала телефонный звонок, вырванный из контекста" или "он увидел в машине мужчину, который, как он подумал, был её любовником"... и потом разборок на два сезона. Как насчёт того, чтобы сосредоточиться на драме, основанной на трудностях, которые пары преодолевают вместе, как единое целое?" — thefirsthovis.
Папы-идиоты
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"В сериалах отцы постоянно оказываются неуклюжими идиотами и, по факту, просто ещё одним ребёнком, о котором приходится заботиться жене", — devogepeggy.
Злодеи со шрамами
"Создатели фильмов постоянно используют шрамы и другие увечья на лице, чтобы обозначить, что злодей — это злодей. Это заезженный троп, который вредит реальным людям, что имеют шрамы на лице и т.д. Уверяю: теперь, когда вы знаете, вы начнёте везде замечать это. Давно пора прикрыть эту лавочку", — CheeseQueen22071019.
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