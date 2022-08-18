10 приёмов, которыми грешит каждый второй режиссёр, из-за чего голливудские фильмы уже бесят

"Давай поговорим в другой комнате"

"Герой может просто сказать собеседнику: "Давай поговорим в другой комнате, ладно?" Когда они сидят вместе с гостями! Представьте это в реальной жизни. Это ну очень грубо. Почему бы не прописать сцену, где герои, как нормальные люди, обсуждают все вопросы, когда гости ушли?" — peggee.

Игнорирование критически важной информации для продвижения сюжета

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"Терпеть не могу, когда простое недоразумение, которое можно мгновенно разрешить, выходит из-под контроля, потому что один персонаж не слушает или ничего не говорит. Это всегда так глупо выглядит... Персонаж А: "У меня есть важная информация!" Персонаж Б: "Не сейчас, я должен вслепую прыгнуть в эту кашу", — tonyc007.

Преображение из дурнушки в королеву бала

"Я терпеть не могу, когда занудная, неказистая девушка преображается (обычно это просто выпрямление волос и контактные линзы), как с перепугу становится безупречной и сексуальной, а главный школьный спортсмен в неё тут же влюбляется", — ariana.

Жизнь не по средствам

"Мне бы очень хотелось посмотреть, как герои знаменитых сериалов и кино попытались бы прожить на их вымышленную зарплату. Они постоянно то ездят в отпуск на другой конец света, то живут в домах, которые на самом-то деле никогда бы себе не смогли позволить, то тратят деньги налево и направо, когда по сценарию у них среднеоплачиваемая работа", — c449114c2a.

Безупречные персонажи

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"Ну знаете этот тип персонажей... — какая-нибудь медсестра, учительница или няня. Вот она посвятила всё своё существование служению другим, никогда никому не вредила, волонтёрит в столовой для бездомных по праздникам, и ничего её не портит, даже если она едва может за коммуналку заплатить", — hiitsnicetomeetyou.

Невредимые питомцы

"В каждом фильме-катастрофе есть питомец, обычно собака, которая волшебным образом выживает после всего, что случилось в фильме. Я не призываю убивать всех питомцев в фильмах, но ребята... Далеко не каждая собака переживёт нападение инопланетян, землетрясение или даже приливную волну", — jamesarthurwrites.

Подскакивание в кровати после ночного кошмара

"Когда героям снится кошмар, и они вскакивают с кровати и начинают тяжело дышать... В реальной жизни, когда тебе снится что-то эдакое, ты просто ворочаешься и продолжаешь спать", — kdhenc2000.

Любовная драма на пустом месте

"Высосанная из пальца, абсолютно ненужная драма в отношениях. Знаете, типа "она подслушала телефонный звонок, вырванный из контекста" или "он увидел в машине мужчину, который, как он подумал, был её любовником"... и потом разборок на два сезона. Как насчёт того, чтобы сосредоточиться на драме, основанной на трудностях, которые пары преодолевают вместе, как единое целое?" — thefirsthovis.

Папы-идиоты

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"В сериалах отцы постоянно оказываются неуклюжими идиотами и, по факту, просто ещё одним ребёнком, о котором приходится заботиться жене", — devogepeggy.

Злодеи со шрамами