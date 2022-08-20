Эти звёздные отцы оказались настоящими монстрами, ведь они бросили родных детей

Андрей Аршавин

Андрей Аршавин. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / andrey.arshavin10

Спортивные достижения футболисту Андрею Аршавину даются куда легче, чем умение уживаться с родными детьми. Экс-игрок футбольной сборной России с несвойственной трусостью и не по-мужски поступил сначала с первой женой Юлией Барановской, которая родила ему троих детей: Яну, Артёма и Арсения. Горе-отец разорвал все отношения с наследниками, как только ушёл из семьи, влюбившись в журналистку Алису Казьмину. Но и с новой дамой сердца, которая подарила футболисту дочь Есению, история повторилась. Аршавин бросил пассию и с ребёнком не общается. Такое поведение Андрей объяснил страхом провокаций со стороны близких.

Александр Головин

Александр Головин. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / s.a.n.e.k13

Если одни знают актёра Александра Головина по роли в молодёжном сериале "Кадетство", другим артист знаком из-за скандала с бывшей возлюбленной и отказа от ребёнка. Во время съёмок фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы" Светлана Белогурова познакомилась с актёром, потому как работала тогда на площадке гримёром. У неё с Сашей закрутился страстный роман, который продолжался ровно до момента, как Светлана рассказала о беременности. Звезда "Кадетства" Головин предложил экс-возлюбленной сделать аборт, а затем и вовсе отказался признавать себя родителем. И только после ДНК-теста, который провели по инициативе Светланы, звёздному отцу пришлось начать платить алименты на дочку Оливию. Добивалась денег бывшая пассия Головина через суд. Но с собственной дочерью Александр не общается до сих пор.

Виталий Гогунский

Виталий Гогунский. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / gogunskv

Добродушный здоровяк Кузя из "Универа" в жизни оказался не столь добрым и благородным, как его герой. Встретив будущую супругу Ирину Маирко, Виталий Гогунский влюбился без памяти. Ещё до брака у пары появился ребёнок. Девочку назвали Миланой. Однако из-за активного творчества актёра в отношениях у возлюбленных начались ссоры и недопонимания. Расставшись, но попытавшись всё исправить и помириться, Ирина и Виталий в итоге всё равно развелись в 2019 году. С тех пор артист с дочкой перестал общаться окончательно. Оказавшись гостем на ютуб-шоу "Алёна, блин!", Виталий Гогунский поделился причиной необщения с Миланой — не хочет лишний раз вгонять девочку в стресс. А ещё сказал: "Милана, я тебя очень люблю. И я просто знаю, что всё будет хорошо. Я всегда рядом, ты всегда можешь набрать. Всегда". Но в искренность таких слов верится как-то с трудом.

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / porechenkov_official

Будучи ещё совсем юным и даже не актёром, Михаил Пореченков какое-то время жил в Таллине. Там же познакомился с очаровательной девушкой по имени Ирина Любимцева. У них закрутился роман, и вскоре Михаил узнал, что Ирина беременна. Из-за неуверенности в себе или нежелания обременять себя в столь юном возрасте ребёнком, а может, по каким-то другим причинам, Пореченков расстался с беременной подругой и уехал из Таллина. Конечно же, никакого участия в воспитании сына не принимал. Однако к 50-летию Михаила Пореченкова, заслуженного артиста РФ, решили снять документальный фильм, который назвали "Обаятельный хулиган". В этой картине снялся и брошенный в младенчестве внебрачный сын актёра Владимир Любимцев.

Дмитрий Тарасов

Футболист Дмитрий Тарасов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов предавал и жён, в числе которых успела побывать певица Ольга Бузова, и дочь от первого брака. Сегодня счастливый Тарасов выставляет в социальных сетях тонну фотографий с очередной супругой — моделью Анастасией Костенко и тремя общими детьми: дочками Миланой и Евой и сыночком Алексеем. Но вспоминает ли спортсмен про ребёнка от первой жены, Оксаны Пономаренко? Старшая дочь спортсмена (Ангелина) уже подросток и с отцом начала общаться совсем недавно. В жизни Тарасова девочка практически не присутствует, но зла на предательство отца вроде не держит.

Александр Фадеев (певец Данко)

Александр Фадеев. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / danko_star

Александр Фадеев, известный как певец Данко, тоже показал себя не с самой красивой стороны. И как мужчина, и как отец. С бывшей супругой Натальей Устименко артист жил в гражданском браке долгих десять лет. За это время у пары появились две дочки — София и Агата. Но летом 2018 года Данко принял решение покинуть семью и разорвать все связи с детьми. Агате на тот момент исполнилось шесть лет, девочке было необходимо дорогостоящее лечение, потому как она оказалась особенным ребёнком. Стало ли именно это причиной столь ужасного поступка отца? Уйдя из семьи, Александр испортил отношения с бывшей женой Натальей, с которой ещё три года судился из-за алиментов, а с дочерьми связь не поддерживает. При этом артист воспитывает сына нынешней возлюбленной Марии как родного, о чём сам рассказал во время эфира передачи "Звёзды сошлись".

Евгений Цыганов

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Кадр © "Воланд". Режиссёр: Михаил Локшин. Сценарий: Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / "Кинопоиск"