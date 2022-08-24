Эти знаки зодиака самые злые, и вот за что они всем не нравятся

Какой знак зодиака заставляет окружающих напрягаться в его присутствии, даже ничего не делая? Может, это знак зодиака Козерог — дотошно педантичный и совершенно не умеющий принимать помощь других? Или это знак зодиака Дева? Ведь люди, рождённые под ним, отличаются невероятной практичностью и любовью к деньгам. Зачем гадать, когда астрологи давно уже приоткрыли завесу тайны.

Знак зодиака Рак

Люди, рождённые под знаком зодиака Рак, не злые, но могут быть язвительными и дерзкими. Фото © Freepik / Allexxandar

Представителей водной стихии нельзя назвать злыми, но они могут быть язвительными и дерзкими. Зато самый ревнивый знак зодиака — это точно Рак. Люди-Раки плохо умеют доверять партнёрам, поэтому часто выступают зачинщиками ссор и скандалов из-за собственных же предрассудков. А из-за их любви к выяснению отношений на публике кажется, что Рак — самый злой знак зодиака, но это не так. Агрессивность этих представителей зодиакального круга избавляет их от нападок окружающих, ведь "лучшая защита — это нападение".

Знак зодиака Водолей

Люди знака зодиака Водолей прямолинейны и справедливы, поэтому обидчику в лицо дотошно расскажут, что их задело. Фото © Freepik / Allexxandar

С одной стороны, люди, рождённые под знаком зодиака Водолей, общительные и весёлые, часто становятся лидерами в дружеских компаниях. А вот с другой, носители этого знака зодиака умеют злиться по-настоящему. Причём ущемлённый или оскорблённый Водолей не станет терпеть и выжидать подходящего момента, чтобы высказать всё, что у него на уме. Этот знак Воздуха прямолинеен и справедлив, поэтому обидчику в лицо дотошно расскажет, что и почему его так огорчило. И всё же Водолея не назовёшь самым злым знаком. Потому что надо ещё постараться вывести воздушного человека из себя. Это не всегда просто сделать.

Знак зодиака Овен

Люди со знаком зодиака Овен могут быть злопамятными, если задеть их за живое. Фото © Freepik / Allexxandar

Золотая середина, где нас ждёт представитель стихии Огня. Все же помнят, что планета-покровитель у Овнов — это Марс? Дарует носителям этого знака зодиака нетерпеливость и вспыльчивость, неумение вовремя остужать голову и излюбленную привычку рубить сгоряча. Знак зодиака Овен можно назвать одним из злых, но лидер всё же не он. Огненные люди могут быть злопамятными, если задеть за живое. В таких редких случаях даже компанейский и немного добродушный Овен может захотеть отомстить. Эгоисты по природе, они редко думают о чувствах других, ставят себя во главу угла, но всё же истинное зло среди знаков зодиака — это не Овны.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы очень трепетно защищают территорию, неважно, идёт речь о жилплощади или общении с людьми. Фото © Freepik / Allexxandar

А вот и Скорпион — самый опасный знак зодиака, который ещё бонусом и злой. Правда, не настолько, чтобы занять почётное первое место в нашем списке. Эти представители зодиакального круга зачастую отличаются сложным и тяжёлым характером, требовательностью и мстительностью. Мужчины-Скорпионы чаще других становятся женоненавистниками, ревнивцами и изменниками. У большинства этот знак зодиака ассоциируется с агрессией и напористостью, что является правдой. Скорпионы очень трепетно защищают территорию, неважно, идёт речь о жилплощади или расстановке границ при общении.

Знак зодиака Телец

Приземлённые материалисты, любящие комфорт во всём, они могут запросто озлобиться на целый мир. Фото © Freepik / Allexxandar