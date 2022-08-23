Эти имена носят мужчины, которые тиранят жён по полной

Как часто отношения в паре зависят от имён возлюбленных? Совместимость в любви определяют не просто так, а чтобы меньше женщин попадалось в ловушку красивого флирта. Помните, что обладатели следующих мужских имён в любой момент после женитьбы могут превратиться в страшных тиранов.

Мужчина с именем Марат

Марат нарциссичен и считает себя авторитетом в семье. Фото © Shutterstock

Переменчивый по нраву Марат не любит рутину, поэтому в длительных отношениях обязательно захочет экспериментов. Мужчина с этим именем таит достаточно много злобы и агрессии, которые может со временем начать выплёскивать на любимую супругу. Марат нарциссичен и считает себя авторитетом в семье, женское мнение для него — словно назойливый писк комара, на который так и хочется махнуть рукой. Носитель этого имени ухаживает красиво и с размахом, одаривает избранницу комплиментами и презентами. Зато, узаконив отношения, Марат легко перевоплощается в требовательного тирана.

Имя Давид

Тиран Давид может опуститься и до того, чтобы намеренно занижать самооценку супруги. Фото © Shutterstock

Несмотря на то что имя древнееврейского происхождения, Давид переводится как "возлюбленный", характер у мужчины с годами всё тяжелее, а вовсе не как у подарка судьбы. Съедаемый ревностью к супруге в какой-то момент обладатель этого имени начнёт контролировать избранницу. Давид не видит ничего опасного в том, чтобы быть всегда на связи с женой, знать обо всех её планах. И чем красивее окажется возлюбленная мужчины с этим именем, тем сильнее Давид будет подозревать любимую в неверности и изменах. А это повод усилить над ней контроль, проверки и даже устраивать слежки. Тиран может даже опуститься до того, чтобы намеренно занижать самооценку супруги, лишь бы та и в мыслях не допустила расставание с Давидом.

Рустам

Женщина, которая выйдет замуж за Рустама, увидит резкое изменение поведения любимого после свадьбы. Фото © Freepik

"Великан" Рустам будет самым идеальным мужчиной в конфетно-букетный период. Он не жалеет для возлюбленной никаких денег и не скупится на нереалистичные фразы о вечной любви, счастье и жизни как в сказке. Оказавшись замужем за Рустамом, женщина будет наблюдать резкое изменение поведения любимого. Теперь мужчина чувствует себя полноправным хозяином в доме, поэтому подчиняться просьбам или требованиям жены не станет. Наоборот, Рустам начнёт переделывать жену под свои порядки, причём очень строго и жестоко. Тирания обладателя этого имени может начаться уже как в первую неделю семейной жизни, так и через несколько месяцев. Но изменения произойдут точно.

Мужское имя Родион

Самоуверенный и напористый по характеру Родион никогда не отступится от своего. Фото © Shutterstock