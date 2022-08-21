10 свадебных фото, которые точно не попадут в альбом, но мы всё равно можем над ними посмеяться

"Только что нашла фотографию бабушки в чудесной кепке на свадьбе моей тёти", — boomermemeboy.

Надпись на кепке: "К чёрту всех". Фото © Reddit / boomermemeboy

"Недавно мне представилась возможность быть другом жениха на свадьбе, которая проходила на Карибах...", — Jrnelson34.

Фото © Reddit / Jrnelson34

"Сестра с сыном пошли на свадьбу. Спросила, как там мой племяшка. Вот какую фотографию мне отправили", — caityfaced88.

Фото © Reddit / caityfaced88

"Без сомнений, лучшее фото, которое я сделала на свадьбе сестры", — BabyGroot1337.

Фото © Reddit / BabyGroot1337

"Недавно фотограф отправил отчёт, и вот так я узнала, что смеюсь как маньяк", — inappropriate420.

Фото © Reddit / inappropriate420

"Кот очень прямо высказал своё мнение об этой свадьбе", — Bergfried.

Фото © Reddit / Bergfried

"Фотограф упал, когда делал общую свадебную карточку. Вот какой кадр получился", — Richard_Worthington.

Фото © Reddit / Richard_Worthington

"Живой кадр со свадьбы подруги. Не знаю контекста, но эта фотография просто бесценна", — JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"Вчера ходил на свадьбу. В перерыве хотел сфоткать жениха и невесту. Результат не разочаровал", — r_dawson_25.

Фото © Reddit / r_dawson_25

"Только что фотограф прислал снимок со свадьбы моего лучшего друга. Мне тут, кажется, не очень хорошо", — DanDanDan69.