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21 августа, 09:30

10 свадебных фото, которые точно не попадут в альбом, но мы всё равно можем над ними посмеяться

Чем больше на свадьбах делают фотографий, тем больше среди них неудачных кадров, которые молодожёнам на самом-то деле нравятся больше всего. Собрали 10 как раз таких снимков для поднятия настроения.

"Только что нашла фотографию бабушки в чудесной кепке на свадьбе моей тёти", — boomermemeboy.

Надпись на кепке: "К чёрту всех". Фото © Reddit / boomermemeboy

Надпись на кепке: "К чёрту всех". Фото © Reddit / boomermemeboy

"Недавно мне представилась возможность быть другом жениха на свадьбе, которая проходила на Карибах...", — Jrnelson34.

Фото © Reddit / Jrnelson34

Фото © Reddit / Jrnelson34

"Сестра с сыном пошли на свадьбу. Спросила, как там мой племяшка. Вот какую фотографию мне отправили", — caityfaced88.

Фото © Reddit / caityfaced88

Фото © Reddit / caityfaced88

"Без сомнений, лучшее фото, которое я сделала на свадьбе сестры", — BabyGroot1337.

Фото © Reddit / BabyGroot1337

Фото © Reddit / BabyGroot1337

"Недавно фотограф отправил отчёт, и вот так я узнала, что смеюсь как маньяк", — inappropriate420.

Фото © Reddit / inappropriate420

Фото © Reddit / inappropriate420

"Кот очень прямо высказал своё мнение об этой свадьбе", — Bergfried.

Фото © Reddit / Bergfried

Фото © Reddit / Bergfried

"Фотограф упал, когда делал общую свадебную карточку. Вот какой кадр получился", — Richard_Worthington.

Фото © Reddit / Richard_Worthington

Фото © Reddit / Richard_Worthington

"Живой кадр со свадьбы подруги. Не знаю контекста, но эта фотография просто бесценна", — JediWithAnM4.

Фото © Reddit / JediWithAnM4

Фото © Reddit / JediWithAnM4

"Вчера ходил на свадьбу. В перерыве хотел сфоткать жениха и невесту. Результат не разочаровал", — r_dawson_25.

Фото © Reddit / r_dawson_25

Фото © Reddit / r_dawson_25

"Только что фотограф прислал снимок со свадьбы моего лучшего друга. Мне тут, кажется, не очень хорошо", — DanDanDan69.

Фото © Reddit / DanDanDan69

Фото © Reddit / DanDanDan69

10 абсурдных свадебных фото, глядя на которые сразу понимаешь: этот треш снимали в России

10 абсурдных свадебных фото, глядя на которые сразу понимаешь: этот треш снимали в России

Обложка ©

Reddit / BabyGroot1337, DanDanDan69

Сергей Трофимов

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