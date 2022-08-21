10 свадебных фото, которые точно не попадут в альбом, но мы всё равно можем над ними посмеяться
Чем больше на свадьбах делают фотографий, тем больше среди них неудачных кадров, которые молодожёнам на самом-то деле нравятся больше всего. Собрали 10 как раз таких снимков для поднятия настроения.
"Только что нашла фотографию бабушки в чудесной кепке на свадьбе моей тёти", — boomermemeboy.
Надпись на кепке: "К чёрту всех". Фото © Reddit / boomermemeboy
"Недавно мне представилась возможность быть другом жениха на свадьбе, которая проходила на Карибах...", — Jrnelson34.
Фото © Reddit / Jrnelson34
"Сестра с сыном пошли на свадьбу. Спросила, как там мой племяшка. Вот какую фотографию мне отправили", — caityfaced88.
Фото © Reddit / caityfaced88
"Без сомнений, лучшее фото, которое я сделала на свадьбе сестры", — BabyGroot1337.
Фото © Reddit / BabyGroot1337
"Недавно фотограф отправил отчёт, и вот так я узнала, что смеюсь как маньяк", — inappropriate420.
Фото © Reddit / inappropriate420
"Кот очень прямо высказал своё мнение об этой свадьбе", — Bergfried.
Фото © Reddit / Bergfried
"Фотограф упал, когда делал общую свадебную карточку. Вот какой кадр получился", — Richard_Worthington.
Фото © Reddit / Richard_Worthington
"Живой кадр со свадьбы подруги. Не знаю контекста, но эта фотография просто бесценна", — JediWithAnM4.
Фото © Reddit / JediWithAnM4
"Вчера ходил на свадьбу. В перерыве хотел сфоткать жениха и невесту. Результат не разочаровал", — r_dawson_25.
Фото © Reddit / r_dawson_25
"Только что фотограф прислал снимок со свадьбы моего лучшего друга. Мне тут, кажется, не очень хорошо", — DanDanDan69.
Фото © Reddit / DanDanDan69
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Reddit / BabyGroot1337, DanDanDan69