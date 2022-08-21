Этим людям пришли в голову такие идеи, что не гордиться просто невозможно

"Я потратила на это больше года, но наконец закончила свою вышивку с планетами Солнечной системы", — Andromeda321.

Фото © Reddit / Andromeda321

"Привет, мам. Сегодня я отстригла волосы и пожертвовала их, чтобы помочь людям, которые могут купить парик только по низкой цене. Помню, тебе он тоже когда-то был нужен, так что, надеюсь, я смогла помочь кому-то почувствовать себя красивой в тёмные времена", — Any-Opportunity6128.

Фото © Reddit / Any-Opportunity6128

"Мам, я всё-таки это сделала! Я получила стипендию и скоро стану сварщиком!" — KindaDone03.

Фото © Reddit / KindaDone03

"Мама, я наконец-то закончила свой первый вышивальный проект, который не был просто покрывалом. Надеюсь, бабушка мною гордится", — not_baba_yaga_.

Фото © Reddit / not_baba_yaga_

"Привет мам, я вот вышла замуж. На празднике у тебя было отдельное место. А на следующий день я отправила свой букет на твою могилу. Твои любимые светло-розовые розы. Думаю, всё прошло так же красиво, как это сделала бы ты", — Sarahmatine.

Фото © Reddit / Sarahmatine

"Мам, я купила свою первую машину! Так горжусь, что обошлась без кредита. Пришлось много работать ради этого", — Shaydaprincess.

Фото © Reddit / Shaydaprincess

"Привет, мам! Я только что купил свой первый дом. Жду не дождусь, когда ты его увидишь", — LifeFinds.

Фото © Reddit / LifeFinds

"Мам, сегодня ровно пять лет, как я полностью отказалась от алкоголя и наркотиков", — AlisonAngel9.

Фото © Reddit / AlisonAngel9

"Мама, я впервые испекла пироги и очень горжусь тем, что у меня получилось!" — FayMammaLlama.

Фото © Reddit / FayMammaLlama

"Привет, мам. Я теперь обручена. Хотела бы я, чтобы ты сейчас была рядом", — Hasidic_Hat.