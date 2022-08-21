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21 августа, 07:30

10 партаков, глядя на которые у кого угодно польётся кровь из глаз

Каждый, кто набивал тату, обязательно слышал от родственников что-то вроде "А в старости как это будет выглядеть?!". Опасения часто беспочвенны, но иногда тату и правда могут только изуродовать...

"Друг купил тату-пистолет за 100 фунтов стерлингов и решил потренироваться на себе. Представляю вашему вниманию Дарта Вейдера", — badtattoos.

Фото © Reddit / badtattoos

Фото © Reddit / badtattoos

"Невероятный Халк... Меня каждый раз выносит с выражения его лица", — mxdj.

Фото © Reddit / mxdj

Фото © Reddit / mxdj

"В планах это должно было быть изображение космоса. Что-то пошло не так", — blahblahblahokay.

Фото © Reddit / blahblahblahokay

Фото © Reddit / blahblahblahokay

"Это слишком дорого! У меня есть друг, который бьёт намного дешевле", — kingneeko.

Фото © Reddit / kingneeko

Фото © Reddit / kingneeko

"Идея выглядела гораздо более многообещающей", — ibboRftw.

Фото © Reddit / ibboRftw

Фото © Reddit / ibboRftw

"Этот Казанова не может дождаться, когда выйдет на пляж и сразит всех девушек наповал своей татуировкой", — multipleklarts.

Фото © Reddit / multipleklarts

Фото © Reddit / multipleklarts

"За что они так с Фредди?" Real_Clever_Username.

Фото © Reddit / Real_Clever_Username

Фото © Reddit / Real_Clever_Username

"У меня нет слов", — johnnyhumanseeds.

Фото © Reddit / johnnyhumanseeds

Фото © Reddit / johnnyhumanseeds

"На это даже смотреть страшно", — throckmorton.

Фото © Reddit / throckmorton_

Фото © Reddit / throckmorton_

"Какой-то чувак попытался скопировать работу моего тату-мастера. В итоге набил человеку сосок на руке..." samusxmetroid.

Фото © Reddit / samusxmetroid

Фото © Reddit / samusxmetroid

10 этих удивительных тату по праву можно назвать произведениями искусства, и вот почему

10 этих удивительных тату по праву можно назвать произведениями искусства, и вот почему

Обложка ©

Reddit / kingneeko, mxdj

Сергей Трофимов

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