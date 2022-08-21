10 партаков, глядя на которые у кого угодно польётся кровь из глаз
Каждый, кто набивал тату, обязательно слышал от родственников что-то вроде "А в старости как это будет выглядеть?!". Опасения часто беспочвенны, но иногда тату и правда могут только изуродовать...
"Друг купил тату-пистолет за 100 фунтов стерлингов и решил потренироваться на себе. Представляю вашему вниманию Дарта Вейдера", — badtattoos.
Фото © Reddit / badtattoos
"Невероятный Халк... Меня каждый раз выносит с выражения его лица", — mxdj.
Фото © Reddit / mxdj
"В планах это должно было быть изображение космоса. Что-то пошло не так", — blahblahblahokay.
Фото © Reddit / blahblahblahokay
"Это слишком дорого! У меня есть друг, который бьёт намного дешевле", — kingneeko.
Фото © Reddit / kingneeko
"Идея выглядела гораздо более многообещающей", — ibboRftw.
Фото © Reddit / ibboRftw
"Этот Казанова не может дождаться, когда выйдет на пляж и сразит всех девушек наповал своей татуировкой", — multipleklarts.
Фото © Reddit / multipleklarts
"За что они так с Фредди?" — Real_Clever_Username.
Фото © Reddit / Real_Clever_Username
"У меня нет слов", — johnnyhumanseeds.
Фото © Reddit / johnnyhumanseeds
"На это даже смотреть страшно", — throckmorton.
Фото © Reddit / throckmorton_
"Какой-то чувак попытался скопировать работу моего тату-мастера. В итоге набил человеку сосок на руке..." — samusxmetroid.
Фото © Reddit / samusxmetroid