Была ли слава? 7 российских знаменитостей, о которых все забыли

К кому-то слава приходит неожиданно, кто-то добивается её упорно и долго. А вот героев подборки Лайфа в прошлом телезрители очень любили. Но судьба у этих российских актёров оказалась не сахар. Рассказываем о знаменитостях, которых знают все, но сегодня они почему-то забыты.

Елена Метёлкина — звезда фильма "Через тернии к звёздам"

Елена Метёлкина в роли Нийи. Кадр © "Через тернии к звёздам". Режиссёры: Ричард и Николай Викторовы; сценаристы: Кир Булычёв, Ричард Викторов / Кинопоиск

Девушка необычной красоты, которую так долго искали режиссёры Ричард и Николай Викторовы. Единственная большая роль в кино модели Елены Метёлкиной — искусственно созданной Нийи в фильме "Через тернии к звёздам". Девушка поразила тогда всех необычной внешностью. И, видимо, слишком специфичной оказалась для остального кинематографа. Сниматься Елену Метёлкину больше не звали. В итоге звезда успела попробовать себя в нескольких профессиях и даже работала уборщицей в храме.

Елена Корикова — звезда сериала "Бедная Настя"

Елена Корикова. Кадр © "Бедная Настя". Режиссёры: Владислав Николаев, Пётр Кротенко, Станислав Либин, сценаристы; Александр Коровкин, Елена Вержак, Ирина Пивоварова / Кинопоиск

С осени 2003-го вся Россия неотрывно следила за судьбой полюбившейся многим Анастасии из нашумевшего сериала "Бедная Настя". Роковую блондинку сыграла обаятельная Елена Корикова. Однако актриса стала заложницей одной роли. После "Бедной Насти" Корикову не слишком активно звали сниматься в сериалах. Конечно, она мелькала на экране, но той искры, что была в начале нулевых, уже не наблюдалось.

Даниил Страхов — звезда сериала "Бедная Настя"

Даниил Страхов. Кадр © "Бедная Настя". Режиссёры: Владислав Николаев, Пётр Кротенко, Станислав Либин; сценаристы: Александр Коровкин, Елена Вержак, Ирина Пивоварова / Кинопоиск

Похожая история произошла и с другим российским актёром, знакомым нам по роли в "Бедной Насте". Даниил Страхов сыграл барона Владимира Корфа, одну из главных ролей в сериале. И хотя после проекта Даниила звали сниматься, звёзд с неба он не хватал. Яркой была, пожалуй, лишь роль молодого Штирлица в телесериале "Исаев".

Андрей Бочаров — звезда сериала "33 квадратных метра"

Андрей Бочаров. Кадр © "33 квадратных метра". Режиссёры: Виталий Бабенко, Константин Наумочкин, Пётр Штейн; сценаристы: Александр Толоконников, Василий Антонов, Александр Бачило / Кинопоиск

Невозможно забыть комедийный проект "33 квадратных метра" как и из-за сюжета, так и из-за актёрского состава. Раньше сериал пользовался огромной популярностью, как и исполнители ролей. Особенно зрителям нравился Андрюша Звездунов, или же Сынуля, которого превосходно сыграл Андрей Бочаров. Однако после "33 квадратных метров", попробовав себя в кино ещё несколько раз, Бочаров перестал сниматься и отдал предпочтение продюсированию.

Александр Михайлов — звезда фильма "Формула любви"

Александр Михайлов. Кадр © Кадр "Формула любви". Режиссёр Марк Захаров; сценаристы: Григорий Горин, Алексей Толстой / Кинопоиск

После выхода в прокат сказки про любовь, запавшей в души многим советским зрителям, перед исполнителем одной из главных ролей "Формулы любви" открылось множество перспектив. Но это был именно тот случай, когда человек сам отказался от актёрства. Александр Михайлов предпочёл блеснуть один раз. Оказалось, что исполнитель роли Алёшеньки ударился в веру и вместе с женой ушёл петь в храм. В итоге как актёра Михайлова уже все забыли.

Михаил Казаков — звезда сериала "Папины дочки"

Михаил Казаков. Кадр "Папины дочки". Режиссёры: Ирина Васильева, Александр Жигалкин, Карен Захаров; сценаристы: Вячеслав Дусмухаметов, Антон Морозенко, Максим Вахитов / Кинопоиск

Полежайкин из "Папиных дочек" был любимцем целого поколения, но спустя время забавный пухлячок утратил былую славу. Сегодня имя Михаила Казакова не мелькает в прессе, потому что с актёрской карьерой парень распрощался.

Анна Невская — звезда сериала "Кто в доме хозяин?"

Анна Невская и Андрей Носков. Кадр © "Кто в доме хозяин?". Режиссёры:

Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов; сценаристы:

Вадим Голованов, Кирилл Огошков, Сергей Плотов / Кинопоиск